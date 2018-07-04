吉林松文广新局原局长被双开:违规使用体彩公益金

原标题：吉林松原工商联原党组书记李大伟被双开：违规使用体彩公益金

据吉林松原市纪委市监委消息：日前，经松原市委批准，松原市纪委市监委对松原市工商联原党组书记、副主席，松原市文化广电新闻出版局原局长，松原市体育总会原会长李大伟严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，李大伟违反政治纪律，销毁证据、阻止他人提供证据材料、串供，对抗组织审查；违反中央八项规定精神和省委具体规定，党的十八大后收受可能影响公正执行公务的礼金，违规组织公款宴请和高消费娱乐活动，挥霍公款；违反组织纪律，不按规定报告本单位重大问题，不如实填报个人有关事项，在干部职工录用工作中为他人谋利收受下属财物；违反廉洁纪律，组织本单位人员违规经商办企业，违规领取补贴，收受下属和管理服务对象礼品礼金；违反群众纪律，克扣运动员、教练员补助费；违反工作纪律，履行全面从严治党主体责任不力，班子成员及下属多人严重违纪违法；违反生活纪律，生活奢靡，讲排场、比阔气，贪图享乐；违反国家法律法规规定，私设“小金库”，违规使用体彩公益金，利用职务上的便利为他人在工程建设及设备采购等方面谋取利益索取、收受他人财物，数额巨大，利用职务上的便利单独或伙同他人非法占有公共财物，数额巨大。其中，在工程建设及设备采购等方面为他人提供帮助，谋取利益收受财物涉嫌受贿犯罪；非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪。

李大伟身为党员领导干部，理想信念丧失、价值观念扭曲、法律意识缺失、私欲极度膨胀，对党不忠诚不老实，严重违反党的纪律和中央八项规定精神，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，严重违纪违法并涉嫌犯罪，其行为性质恶劣、情节严重，给党的事业和形象造成严重损害，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经松原市纪委常委会议研究并报市委批准，决定给予李大伟开除党籍处分；由松原市监委给予其开除公职处分。将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法处理。

来源：吉林省纪委省监委网站

责任编辑：张义凌