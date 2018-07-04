中国海警船今年第12次巡航钓鱼岛12海里 日本抗议

原标题：中国海警船今年第12次巡航钓鱼岛12海里 日本提抗议

[环球网报道 记者 王欢]7月4日上午，中国海警船编队进入钓鱼岛12海里巡航。日本政府将设置在首相官邸的情报联络室升级为官邸对策室。此外，日本外务省官员4日当天还向中国大使馆提出“抗议”。

日本NHK电视台7月4日报道称，北京时间上午9时左右，经过日本海上保安厅第11管区那霸海保总部确认，中国3艘海警船组成编队进入钓鱼岛12海里巡航。日本政府随即将设置在首相官邸危机管理中心的情报联络室，紧急升级为官邸对策室，负责对中方船只进行情报收集和警戒监视。

此外，日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治4日当天致电中国驻日本大使馆，向中国驻日公使提出所谓“抗议”，宣称中国海警船侵犯日本所谓“主权”，日本政府“无法接受”，并要求中方公务船立即驶离相关海域。

日本共同社报道称，根据日方的统计，这是继6月25日后中国公务船再度进入钓鱼岛12海里巡航，也是2018年以来的第12次巡航。

另据中国海警局官方微博发布的首条信息：2018年7月4日，中国海警2305舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航。环球网记者发现，这是中国海警局官方微博首度上线并发布消息，此前相关消息是由国家海洋局网站发布。

责任编辑：桂强