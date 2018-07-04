抖音涉侮辱英烈被约谈 法西斯军国主义成商业噱头

原标题：记者调查：抖音等涉侮辱英烈被约谈 法西斯军国主义竟成商业噱头

近日（6月30日），国家网信办指导北京市网信办会同北京市工商局，就抖音、搜狗等五家公司涉及损害英雄烈士的名誉、荣誉问题进行约谈，要求五家公司自约谈之日起启动广告业务专项整改。

据了解，约谈要求抖音、搜狗、北京多彩互动广告有限公司、北京爱普新媒体科技有限公司、霍尔果斯宝盛广告有限公司，全面自查清理涉侮辱调侃英雄烈士信息，不得将邱少云等英雄烈士的姓名、肖像用于商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉；对所有广告审查人员、信息安全人员进行政策法规、社会主义核心价值观和革命历史教育培训；完善广告审查机制，将广告审查纳入总编辑负责制；切实落实公共信息巡查、应急处置等网络安全主体责任制度。五家公司负责人表示，将严格按要求整改，自行暂停广告业务。

目前，国家市场监督管理总局正在指导北京市工商局对五家公司依法查处，处罚结果将及时公布。

平台监管缺位 纳粹音乐现网络

除了依法对出现侮辱英烈内容的平台进行严惩，今年5月正式施行的《中华人民共和国英雄烈士保护法》还规定：宣扬、美化侵略战争和侵略行为，将被惩处直至追究刑责。

然而，记者在调查中发现，个别音乐平台和网站却存在大批宣扬法西斯和军国主义内容的音乐作品，有的从上传时间看，已经传播了多年。

小邱是个音乐爱好者，不久前在一家音乐平台浏览时发现，一些包含有希特勒演讲的音乐作品，以及纳粹德国、日本军歌在上面都能找得到。

北京某公司职员 小邱：在网络音乐平台上有一群人在发布、传播纳粹、第三帝国这些内容，底下的评论更是触目惊心。

记者在“QQ音乐”平台输入“纳粹”，检索出48个以“纳粹”字眼注册的“歌单”，不少歌单的封面图片就是希特勒头像和纳粹旗帜。排在首位的这个《纳粹德国军歌》歌单，收录了20多首歌曲，显示上传的时间是2013年，播放量超过2.3万次。歌曲下方的评论区多次出现“希特勒万岁”、“纳粹万岁”的帖子。记者在“网易云音乐“平台搜索“日本军歌”，找到了日军二战期间经常演奏的《军舰进行曲》在内的165个单曲，总共63个歌单，列表中出现数幅日本军旗。在虾米音乐、酷狗音乐、酷我音乐等平台，记者输入“党卫军”，都可以搜索到这个名为“党卫军”的专辑，这首名为《阿道夫希特勒警卫旗队装甲师》的歌曲，还穿插有希特勒的演讲内容。歌曲下方的评论写道：“如果生到那个时代定当追随元首”、“元首万岁”。

北京某公司职员 小邱：这些音乐平台是没有年龄限制的，那些小孩子很容易接触这些宣扬暴力、法西斯的这些音乐，他们没有鉴别能力，很容易产生好奇，我觉得对人的价值取向会有影响。

记者注意到，这些与法西斯、军国主义相关的音乐在上述多家平台，播放量几十次到数万次不等，并且都可以免费下载。

法西斯军国主义岂能成商业噱头

除音乐平台外，在个别购物网站，搜索某些关键词，也可以很轻松找到很多与二战法西斯有关的相关产品。而在线下，个别商家甚至还开发出以此为噱头的产品，企图去吸引大众眼球。

记者在“淘宝网”输入“德国军装”，找到多家店铺。这家网店正在销售的“德军党卫军军装”售价235元，店铺信息显示交易成功9次，除德国军装外，还有日本武士服等。

在北京，记者发现了一家经营“密室逃脱”的商家，推出了一个以“二战”为背景的游戏产品，参与者需要穿着二战德国军装才能参与，游戏区域内充斥着大量纳粹军旗、希特勒画像等元素。游戏结束后，玩家还会身着纳粹军服合影留念，记者发现除在照片墙上公示的合影外，部分玩家还把照片上传到商家的APP，供玩家交流评论。除游戏外，商家还提供了带有纳粹德国符号的勋章、徽章等商品，供玩家购买。

北京某“密室逃脱”经营者：最吸引人的一点其实就是服装。有党卫军、海军的将军，男士还有一款陆军的参谋，换上服装之后带入感比较强。

这家“密室逃脱”商家对游戏参与者的年龄没有限制，要求每次参与游戏的人数要达到6人，票价每人是268元。工作人员介绍，该项目开放两年来，已经接受预定近8000次，累计参与人数超过5万人。

相关企业自审自查未严格落实

按照我国相关法律和《互联网文化管理暂行规定》的要求，互联网文化单位对上架的文化产品要严格履行自审自查机制，那么这些音乐平台和网站有没有履行相关规定呢？

6月29日，记者选取《我们的隆美尔》、《帝国装甲师》等多首歌曲，向“网易云音乐”、“QQ音乐”等音乐平台，反馈存在的问题。针对部分歌曲下方出现的不良评论，记者通过“QQ音乐”举报功能举报相关评论，然而，四天之后，记者再次查看上述歌曲的评论，发现这条评论仍然存在，多个平台都没有进行删除。7月1日，记者再次通过“网易云音乐”平台举报邮箱，陈述违规音乐的情况，之后在7月2日收到“已经反馈相关人员核实”的回复。截止发稿前，“网易云音乐”平台删除了《党卫军》专辑，但其他相关的违规音乐仍然存在。“QQ音乐”等多家平台则没有回复，被举报的音乐、评论仍然能搜索到。

华东政法大学知识产权法律与政策研究院研究员 杨勇：在《互联网文化管理暂行规定》第十八条明确提出了平台方的管理要求，他们必须要承担对内容的监管和审核。这些危害社会公德、损害民族传统的内容可以由政府部门纳入黑名单制度管理，对违法传播这些违禁内容的行为进行行政处罚。

违规文化产品须坚决取缔

二战期间，德意日法西斯结成统一轴心，在世界范围内发动侵略战争，给世界人民带来了无尽的伤痛，他们为美化侵略战争，所创作的这些音乐、书籍、电影和画册，不仅混淆视听，也违背人类社会常理。

中国政法大学传播法研究中心副主任 朱巍：如果去模仿他们，通过这种表面的模仿变成真正理解，片面去追求很有可能扭曲由历史观带动的人生价值观，他们会走入一些极端的情况，比如说煽动民族仇恨。

中国传媒大学政治与法律研究院副院长 王四新：对于未成年人来讲，他们处于人生成长的不确定阶段，对于这类内容他们没有辨别力，所以他们会本着好奇心，或者觉得好玩，不自觉地就成为这类内容的俘虏者，就成为纳粹意识形态的牺牲品，所以我们从保护未成年人这个角度也应该对这类内容进行限制。

责任编辑：张义凌