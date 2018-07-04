两办发文：科技人才职称评审不再强求论文外语等

原标题：两办发文为科技人才“减负” 职称评审不再强求论文、外语

新京报快讯 （记者许雯）继乡村教师、基层医务人员职称评审中不再“绑定”论文、外语后，科技人才职称评审也将减负。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》，提出改进科技人才评价方式，不将论文、外语、专利、计算机水平作为应用型人才、基层一线人才职称评审的限制性条件。

《意见》提出多项具体措施改进科技人才评价方式。这包括，突出品德、能力、业绩导向，克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，推行代表作评价制度，注重标志性成果的质量、贡献、影响。把学科领域活跃度和影响力、重要学术组织或期刊任职、研发成果原创性、成果转化效益、科技服务满意度等作为重要评价指标。

同时，强化用人单位人才评价主体地位。《意见》提出，分类完善职称评价标准，不将论文、外语、专利、计算机水平作为应用型人才、基层一线人才职称评审的限制性条件。落实职称评审权限下放改革措施，支持符合条件的高校、科研院所、医院、大型企业等单位自主开展职称评审。

《意见》提出，针对自然科学、哲学社会科学、军事科学等不同学科门类特点，建立分类评价指标体系和评价程序规范。推行同行评价，引入国际评价，进一步提高科技评价活动的公开性和开放性，保证评价工作的独立性和公正性，确保评价结果的科学性和客观性。

在统筹科技人才计划方面，《意见》指出，要加强部门、地方的协调，建立人才项目申报查重及处理机制，防止人才申报违规行为，避免多个类似人才项目同时支持同一人才。

《意见》还提出，中央级科研事业单位主管部门要加快推进政事分开、管办分离，赋予科研事业单位充分自主权，对章程明确赋予科研事业单位管理权限的事务，由单位自主独立决策、科学有效管理，少干预或不干预。

责任编辑：张义凌