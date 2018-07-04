原标题：军队全面停止有偿服务项目清停任务基本完成 10万个项目按期停止

记者近日从军队全面停止有偿服务工作领导小组办公室获悉，根据党中央、中央军委部署要求，截至2018年6月30日，全军10.6万个有偿服务项目中，应停的10万个项目已全部按期停止，停偿工作取得决定性成果，实现既定阶段目标。

军队全面停止有偿服务工作自2016年年初开展以来，军地各级各单位坚决落实党中央、中央军委和习主席重大战略决策，把这项工作作为政治任务、国家任务、强军任务，坚持党委统抓、主官主责、军地联动、合力攻坚，各项工作依法依规稳妥推进。军委领导对这项工作高度重视，持续亲力推动，及时把关定向；领导小组办公室和15个行业部门，加强工作统筹，密切协同配合，先后拟制出台55项政策制度，形成比较完善的政策制度体系，为扎实推进停偿工作提供了有力政策支撑；国家机关26个部委和军委机关9个部门组成联席会议，加强政策和工作对接，研究解决重难点问题；31个省区市建立由党委政府主要领导挂帅、省军区（卫戍区、警备区）系统牵头协调、当地驻军积极参与的军地协调领导小组，加强会商沟通，同心协力推动；最高法、最高检、司法部分别建立支持军队全面停偿工作机制，出台具体文件，指导所属职能机构为停偿工作提供有力司法保障。

目前，剩余少量暂维持运行的复杂敏感项目，正在按照有关政策研究制定分类处置方案；相关涉法涉诉项目，各级法院正在跟踪督办、加快推进；涉及人员分流、资产处置、债权债务清理等善后工作已经部署展开。为督促部队切实做到真停实停、干净彻底，确保停偿工作成果经得起历史检验，近期军队全面停止有偿服务工作领导小组办公室将组织开展停偿工作“回头看”，重点查找纠治瞒报漏报、虚停假停、把关不严、善后不力等问题。同时开通监督举报电话（010-66889694、66889673）及邮箱（qjtcbyx@163.com），常态受理官兵和群众质询情况、反映问题。

责任编辑：桂强