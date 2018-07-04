军报:陆军跨单位调剂转改文职人员全部进入新战位

原标题：陆军跨单位调剂转改文职人员，全部按时报到进入新战位

让“军”转“文”绽放别样精彩

——陆军部队扎实推进现役干部转改文职人员工作纪实

仲夏时节，陆军范围内跨单位调剂转改文职人员，全部按时报到进入新战位，在各自岗位上绽放出别样精彩。

“转改文职人员坚守岗位是我无悔的抉择。”转改到陆军装甲兵学院纪检监察处的干事陈小兵说，回顾从军经历，他决心把转改当作奉献国防再出发的新起点。

伴随着新时代改革强军的春风，越来越多像陈小兵这样的转改文职人员加入陆军方阵，成为强军兴军重要力量。

今年以来，陆军部队坚决贯彻习近平强军思想，深入推进国防和军队改革，深刻理解把握新时代文职人员队伍建设的新内涵，坚持调规模、改结构、留骨干相统一，压减现役干部员额与充实文职人员队伍相结合，把转改工作作为强化“四个意识”、坚定“三个维护”的实际行动，走开了退役干部安置新途径和文职人员补充新路子。

高起点上下统合

聚力做好开局篇

2个调研组、14座城市、23场座谈、300余名基层干部……这一组组数据，彰显着陆军党委机关对文职人员工作的高度重视和高效运转。

沃土添新枝，春雨催新绿。现役干部转改文职人员工作开展以来，陆军坚持将转改工作作为“党委工程”，紧紧围绕战备打仗急需，把军事专业性强、补充来源不足的岗位作为转改重点，研究出台跨单位调剂、行政转改技术岗位等4项举措，突出岗位能力，严把标准条件，转改到教学科研岗位的研究生以上学历占74%，中高级专业技术骨干占46%。

开局起步高抬腿，战斗姿态迎转改。“现役干部转改文职人员工作，事关规模结构和力量编成改革的顺利推进，事关部队建设长远发展和人才建设全局。”陆军兵员和文职人员局局长孙宗政谈道，党的十九大报告明确提出，要继续深化文职人员制度改革。改革后，文职人员编配范围更广、数量更多、标准更高，陆军部队坚持把握新规律、贯彻新要求，推动文职人员工作蹄疾步稳、开局开新。

“转改文职人员后福利待遇会不会降”“工作满最低年限后会不会被辞退”“退休后拿养老金会不会比退休金少”……深入基层调研中，陆军兵员和文职人员局的同志一路调研座谈，一路悉心记录，调研结束时已密密麻麻写满了笔记本。

准确掌握政策要点，当好政策制度的“探路人”“明白人”。针对调研中发现的疑难困惑，陆军政治工作部及时召开专题会议，研究相关政策意见，邀请军委机关业务骨干和文职人员政策改革课题组成员到陆军进行专题授课答疑，先后培训业务骨干380余名，开展政策宣讲40余场。

他们运用媒体解读、网上答疑、电话回复等多种方式开展立体式宣传，重点从身份属性、工资待遇、发展空间、住房医疗保障等多个方面进行阐释，通过算好“政治账”“经济账”“事业账”，讲清制度比较优势，先后回应干部关切政策点51项。

“答疑解读令我算清楚了文职人员的发展‘潜力账’。”第79集团军某旅营长李贺兴奋地谈道。

李贺是单位有名的“战狼”，随着年龄增长将要面临转岗的他，得知陆军政治工作部拿出跨单位专项调剂转改文职人员的举措时，丝毫没有犹豫，第一时间向组织递交申请：“部队培养我这么多年，让我从一名农村娃成长为一名军官，继续奉献部队，是我永远不变的初心。”

定标准、划杠杠，把好转改人员“入口关”。据悉，陆军部队各级成立专门考察组，既过细筛查政治表现、任职资格、年龄学历、身心健康等硬性指标，又延伸考察组织评价、群众基础、品德修养；既了解专业理论，又检验实践能力。

李贺各方面条件优秀，很快就通过了考察和审核。对他来说，能把特战尖刀的一身“武艺”留在部队，培训对象面向陆军乃至全军，想着肩上的担子更重了，李贺反而更加安心。

“作为新型文职人员队伍的第一批补充力量，首批转改人员的质量决定着文职人员队伍建设的起点。”陆军兵员和文职人员局领导谈道，他们坚持初始即严、步步从严、一严到底，从严把住征求纪委意见、公示、复审等各个环节，走实每个程序步骤，把标准意识贯穿到转改工作全过程。

据悉，陆军部队先后有130余名提出转改申请的干部，因不符合条件未能转改，营造出风清气正的转改环境，立起了高标准建设文职人员队伍的鲜明导向。

多维度扫描初心

接续奋斗再出发

行源于心，力源于志。即将踏上文职人员征程的首批转改干部，体现的既是一种责任担当，更是矢志强军的决心和勇气。

“真的要离开挚爱的军营了吗”“真的要离开朝夕相处的战友了吗”……第83集团军某旅保障部助理员高晓涛站在军旅生涯的“十字路口”，独自一人漫步在绵绵细雨中，绕着训练场转了一圈又一圈，一个个问题让他越想越纠结。

据悉，转改政策出台之初，不少干部既喜又忧，喜的是人生之路多了一个选项，忧的是转改情形还不明朗。对此，陆军各级注重引导大家自觉在灵魂洗礼中校正方向、在成长进步中感恩组织、在追求梦想中实现价值，逐渐打消顾虑，坚定转改信心。

扫描初心，奉献国防是积极转改的最大动力。在“传承红色基因、担当强军重任”主题教育中，陆军各单位围绕“入伍初心是什么”“改革强军担当是什么”等开展大讨论，引导大家谈初心、话使命，催生转改热情，增强砥砺前行的力量。

“16年来，在部队的培养下，我从一名懵懂青年转变为一名血性军人，从一名普通战士成长为一名军官，从一名普通群众进步为一名共产党员，3次立功，多次在岗位上被评为先进个人……”高晓涛回顾自己的军旅历程态度坚决：只要不离开军营，干什么都行！

他们坚持把转改工作融入组织生活，通过重温入党誓词、过集体“政治生日”等活动，让大家面对抉择，回顾从军入伍的承诺，时刻铭记从哪里来、为何出发，以及到哪里去、如何抵达，把转改当作建设现代化新型陆军的新起点。

陆军工程大学副教授宋孝和申请转改时表示，转了文职一样当教员，入伍30年，教学就是他的初心。陆军炮兵防空兵学院士官学校气象教研室“老将”刘安，从军38年，执教31载，面对转改抉择，郑重地向校党委递交转改文职人员申请书。他深情地写道：“不忘初心，心怀感恩。我们的事业需要新鲜血液，我是一名老兵，理应带头听从组织召唤。”肺腑之言，掷地有声。

在陆军部队，像宋孝和、刘安一样的干部还有很多，他们袒露心声：转改文职不改初心，文职人员是军队的重要成员，一样肩负强军兴军的神圣使命，要不断坚定从军报国初心，干事创业当一如既往。

“是组织把我培养成博士后，留下来就是为了回报组织。”陆军军事交通学院博士后讲师梅检民，在倡议书中写道，要以高度的责任感为军队人才缺口“补台”，以实际行动感恩和回报组织的关心培养。陆军军医大学副教授张书峰，是军事药学专家型人才，已接近退休年龄的他表示，选择转改就是想再为部队多干几年，多培养一些人才。

陆军各级结合实际细化完善具体措施办法，努力为转改人员提供较好的职业预期，满足其成长发展需要，搭建起文职人员事业平台。

头顶“全军优秀律师”等诸多耀眼光环的陆军边海防学院博士教员朱世宏，毅然选择转改，期待着在文职岗位上实现更大人生价值。陆军勤务学院助理研究员李学新，在单位承担多项国家级研发项目，专业学术水平高，深感留下来才是个人发展最正确的选择。

全方位跟进服务

激发转改内动力

“胡助理，小孩入学手续办好了。”前不久，陆军炮兵防空兵学院郑州校区政治工作处干事张楠打来电话，胡子腾心里的石头终于落地了。

调剂转改到郑州校区的胡子腾，两口子一直为小孩上学的事发愁。没成想报到不到半个月，政治处的张干事就送来了喜讯。

针对转改文职人员的实际困难，该院想尽一切办法协调解决。通过多方沟通协调，解决了转改文职人员的后顾之忧，使大家安心工作的信心更足了、动力更大了。

据了解，转改工作展开后，陆军政治工作部指导各级，严格按政策落实转改人员工资、住房、医疗等待遇保障，倾心解决好配偶工作随调、家庭涉法涉诉、子女入学入托等实际困难，不断强化转改人员的归属感认同感。

“若以小利计，何必披征衣。无论穿什么服装、在什么岗位上，我要继续为强军事业作贡献。”第73集团军某旅参谋王霆面对家里重病的母亲和难舍的军营，毅然选择了离家较近的文职人员岗位。

面对新的身份、新的征程，对军营充满眷恋的王霆，内心高兴不已：转改后既可以继续建功军营、服务部队，又有更多的时间可以陪伴在母亲身边。

“把‘下篇文章’做好，关乎今年转改工作圆满收官，更关乎文职人员队伍建设长远发展。”陆军兵员和文职人员局领导深有感触地说，必须坚决贯彻落实习主席指示精神，着眼开发管理用好军事人力资源，推动人才发展体制改革和政策创新，形成人才辈出、人尽其才的生动局面。

调剂转改到陆军军事交通学院的崔少吟，原为中部战区陆军某军械仓库参谋，转改到该院军用物资配送系后，为尽快让他适应岗位需要，该院积极开展转岗培训，组织专家教授“一对一”帮带。

实际工作中，陆军部队深入开展“一对一”谈心活动，了解个人和家庭存在的实际困难，通过开展解难帮困送温暖活动，帮助他们解除后顾之忧。

“一系列暖人心、聚人心、稳军心的实际举措，让我找回了参军报国的初心，在强军兴军的广阔舞台上，我将一如既往用忠诚和智慧，续写‘转身’后的华彩篇章。”陆军某综合训练基地讲师杨晓琴动情地说。

据悉，陆军首批转改人员任职手续办理完毕后，还将组织入职宣誓仪式等，激发文职人员自豪感荣誉感。有关部门负责人表示，他们将接续做好优秀转改人员培养和宣传，发挥先进典型激励引导作用，吸引更多人才加入文职人员队伍，以新的面貌、新的使命、新的担当，为陆军转型发展锻造一支政治可靠、素质过硬、结构合理、作风优良的新型人才方阵。

刊于2018年7月4日

《解放军报》“文职方阵”专版

责任编辑：张申