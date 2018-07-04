8年挽救近5万生命 这个中国模式获国际同行点赞

原标题：八年挽救近五万生命 给了无数人希望 这个“中国模式”获国际同行点赞！

7月1日，两年一度的国际器官移植大会在西班牙马德里召开。会议由国际器官移植协会主办，是全球器官移植领域规模最大、最权威的学术会议。105个国家和地区的知名高校和医院的3000多名器官移植专家学者参会。

此次，中国派出150多名器官移植领域的专家参会并发言交流，全面介绍中国器官捐献与移植领域改革与发展取得的显著成效。

捐献与移植的“中国模式”获国际认可

近年来，中国器官移植基础研究和临床研究成果不断涌现，手术创新及诊疗技术达到国际先进水平，部分技术引领国际发展，对国际器官移植发展做出了贡献。器官捐献与移植的“中国模式”也得到了世界卫生组织、国际移植界的高度重视和充分肯定。

西班牙器官捐献与移植研究院主席 马蒂·马尼亚利奇：

我觉得中国在最近五年，关于器官移植去得了很多成绩，这也是世界的成绩。这是适合亚洲的成功模式，包括中国周边国家也很赞叹中国在器官移植方面取得的成绩。

在发言交流中，某些邪教组织、反华势力出于政治目的炮制的所谓“活摘”谣言，也被彻底戳破。

中国人体器官分配与共享计算机系统主任 王海波：

就像我在我的报告里讲的，我们有那么多令人感动的器官捐献的故事。而那些出于政治目的的比如“活摘”的谣言，对这些父亲、母亲、孩子们的捐献是一种抹黑。我们感到非常非常的气愤，就是因为这是对器官捐献者，对他的家人以及对我们中国人民感情的伤害，这也是对我们这些从事器官捐献移植工作的人的伤害。

捐献器官八年间 挽救近五万生命

2010年3月，我国启动公民逝世后器官捐献试点工作，至今的8年间，我国公民逝世后捐献的器官累计挽救了4.6万余人生命。而这项试点工作就是倡导公民在生命不可挽救时，自愿、无偿捐献能用的器官，让生命以另外一种方式延续。

责任编辑：桂强