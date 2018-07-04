联通四川分公司原总经理被起诉 涉嫌受贿600多万

原标题：中国联通四川分公司原总经理被起诉，涉嫌受贿六百多万元

日前，中国联合通信有限公司四川分公司原总经理、党委书记涉嫌受贿罪一案，经四川省人民检察院指定管辖，由绵阳市人民检察院依法向绵阳市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人杨惠恒享有的权利义务，并依法讯问了被告人，听取了辩护人意见。绵阳市人民检察院起诉书指控：2005年下半年至2016年期间，被告人杨惠恒利用担任中国联通四川省分公司总经理、党委书记的职务便利，为任舸（另案处理）、刘彦丁、刘奉明等十一人所在的公司在四川省内顺利开展联通项目工程提供帮助、接受请托，在任职时和离职后连续收受上述人员人民币、购物卡等共计681万元，美元6500元，数额特别巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。

来源：人民检察院案件信息公开网

责任编辑：张义凌