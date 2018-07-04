来源：环球人物

原标题：浙江最年轻市委书记胡海峰，玩转AR有点萌

新媒体时代有句话，叫“字越少，事越大”。

7月3日，《浙江日报》头版发布了一则简讯：“日前，省委决定：张兵同志任中共嘉兴市委书记，胡海峰同志任中共丽水市委书记。”只有短短一句话，却引来各路媒体的转载。

胡海峰是安徽绩溪人，此前担任嘉兴市委副书记、市长，时长2年零4个月。这次调任后，他成了浙江11个设区市中最年轻的市委书记。据公开资料显示，他出生于1972年，而其他市委书记都是“60后”。

在丽水市领导干部会议上，浙江省委常委、秘书长陈金彪说，前不久，习近平总书记专门点名表扬丽水，高度肯定丽水的工作，这是对丽水广大干部群众极大的鼓励和鞭策。他还介绍了胡海峰的情况：胡海峰同志思想素质好，“四个意识”强，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行中央和省委决策部署态度坚决，行动有力、视野开阔、思路清晰，谋划发展格局大，稳重干练、敢于担当，推进工作力度大，统筹协调能力强，勤勉敬业、作风务实，自我要求严格，干部群众认可度高。省委认为，胡海峰同志是丽水市委书记的合适人选。

从北京到嘉兴，黑发变白发

胡海峰毕业于北方交通大学，1998年5月参加工作。他读过清华大学的EMBA（高级管理人员工商管理硕士），在清华大学体系内工作多年，曾任清华控股有限公司高级工程师、同方威视技术股份有限公司总裁。

同方威视是干啥的？据官网介绍，它是“全球领先的安检产品和安全检查解决方案供应商”。很多人坐过地铁，进站时都要经过安检，那安检仪很可能就是他们生产的。

在同方威视工作期间，胡海峰获得事业上的丰收。2005年，他荣获“北京市劳动模范”光荣称号。之后，在教育部颁发的2007年度高等学校科学技术奖中，来自同方威视的胡海峰等25人，荣获科技进步一等奖。

教育部公布的306项各类授奖项目中，“项目名称”一栏都写得明明白白，而同方威视的项目名称写的却是“内部公布”。这大概是出于保密要求。由国防科技大学参与研制的一个获奖项目也没有公开项目名称。

2010年4月，胡海峰担任浙江清华长三角研究院党委书记。7年前，浙江省人民政府和清华大学在杭州签署共建浙江清华长三角研究院协议书。时任浙江省委书记习近平和时任清华大学党委书记陈希出席了签约仪式。该研究院为正厅级事业单位，总部设在嘉兴。

胡海峰的工作地由此从北京南移嘉兴。2016年3月，即将担任浙江省林业厅厅长的林健东辞去嘉兴市长职务，市长一职空缺出来，嘉兴市人大常委会任命胡海峰为副市长、代市长。一周后的嘉兴市七届人大七次会议上，胡海峰正式当选为嘉兴市长。有媒体发现，不知什么时候，年纪轻轻的胡海峰，发稍已变白。

开会先学法，引导科技企业在嘉兴孵化

胡海峰注重提升领导干部的法律素养。履新市长1个月后，他主持召开嘉兴市政府常务会议时，会议增加了一个环节——会前先学法。与会人员集中学习了新《环保法》，听取了《新<环保法>的解读和我市（嘉兴）贯彻执行情况汇报》。胡海峰说，今后市政府常务会议会前学法要认真地坚持下去，实现常态化、精准化和实用化。此后，各次常务会经常会安排“学法进行时”环节，学习了《公共文化服务保障法》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等多部法律，以及《浙江省河长制规定》等地方法规。

2017年4月，嘉兴市第八届人大一次会议再次选举胡海峰为嘉兴市市长。此后，他又把学法活动搬到法庭上。5月，他带领100多名领导干部旁听了嘉兴市中院开庭审理的一起“民告官”案件。这是他连任以来首次召开的全市大会。此案件原告为桐乡市崇福秀琴砂石供应站，被告则是桐乡市崇福镇政府。前者因不服后者“三改一拆”领导小组办公室作出的《违法砂石料加工厂、堆场限期关停告知 书》，引发行政争议，继而提起行政诉讼。

之所以把法庭变成课堂，胡海峰解释说，是希望大家身临其境，感受司法过程、体会法律运用，进一步增强对法律、法治的敬畏之心，不断提高依法行政的意识和水平。

曾在科技公司工作多年的胡海峰，非常乐于接触新技术。2018年4月，嘉兴市八届人大三次会议召开，胡海峰作《政府工作报告》。会议期间，一张胡海峰的动漫图像引起不少人围观。

这个“有点萌”的动漫图像来自《政府工作报告》。报告引入了AR（增强现实）技术，人大代表只要用手机扫一扫报告，屏幕上就会跳出萌萌的立体影像，“原音重现”胡海峰作报告。

在胡海峰担任嘉兴市长期间，嘉兴提出要打造以“全域孵化器”为特征的在长三角具有特殊影响力的“科技企业孵化之城”。在战略性新兴产业方面，嘉兴设立了浙江清华柔性电子技术研究院、浙江未来技术研究院等，布局互联网+VR/AR、人工智能、未来生命、动态感知、量子通信等一批以数字经济为代表的战略性新兴产业。胡海峰说：“哪怕只是在嘉兴孵化，最后没有留在嘉兴实现产业化，我们扶上马送一程，也是嘉兴的历史性贡献，也是嘉兴浓墨重彩的一笔。”

如今，胡海峰担任丽水市委书记，相信这个“科技控”会让我们继续看到一个亮眼的丽水吧。

延伸阅读：

安徽绩溪胡氏48代往事

胡海峰的家乡安徽绩溪，是安徽省宣城市的一个县。这个县虽然不大，但历史上出过不少名人，尤其以胡姓为多。如北宋名臣胡舜陟、南宋文学家胡仔、明朝户部尚书胡富和兵部尚书胡宗宪、清代徽墨名家胡天注和红顶商人胡雪岩、近现代著名学者胡铁花和胡适等等……都出自绩溪的胡氏家族。绩溪县是全国胡姓最重要的聚居地之一。在这里，胡姓被公认为是家族最大、人数最多的姓氏（约占全县总人口的15%）。

《环球人物》记者曾探访过绩溪。对于家族姓氏的来历，绩溪胡姓人很少能说详细，但都能说出他们始祖的名字——西周陈国国君胡公满。在安徽绩溪一带居留下来的胡氏族人，慢慢分成4个支脉，被称为“绩溪四胡”，即“龙川胡”“金紫胡”“遵义胡”和“明经胡”。

龙川是位于绩溪县城东10余公里的一个古老村子，它早在晋代就已经建村，迄今有1600多年的历史。《绩溪县志》的主编徐子超向《环球人物》记者介绍，“龙川胡”的一世祖是胡焱，后人尊称为焱公。大约1600年前，胡焱作为散骑常侍兼中领军，随晋元帝南下镇守安徽歙州（后改为徽州）。一次，胡焱来到龙川游玩，发现这里“东耸龙峰，西峙凤冠，南则天马奔腾而上，北则长溪蜿蜒而来”，觉得这里是块不可多得的风水宝地，于是举家定居于此。画像中，他身着龙袍。当地人解释道，胡家的子孙为了表达对祖宗的尊敬，特意在画像中为焱公“穿”上了龙袍，但为了避嫌，将龙袍的颜色由金黄变成了土黄，前襟上的盘龙刺绣也特地没有绣上眼睛。“画龙没有点睛，也就不能称之为龙了，这不能不说是我们先人的巧妙智慧。”

在龙川，奕世尚书坊与胡氏宗祠隔龙川河相望。它是龙川胡氏人的骄傲，纪念的是明朝胡富和胡宗宪两位尚书。

胡富为官清正廉明、遇事果敢、不畏权势。他在升任南京大理寺卿后，执意揭发宦官刘瑾，有“皖南包拯”之称。抗倭名将胡宗宪是胡富的本家曾孙，曾任浙江总督，戚继光是他的得力干将。历史学家在评价明朝抗倭之事时曾说：“戚家军在抗倭斗争中发挥了关键的作用……而客观地说，没有胡宗宪就没有戚继光。”

一名叫胡锦霞的女士告诉记者，她就是地道的“龙川胡”，传到她这一代的“锦”字辈，已经48代了。

责任编辑：桂强