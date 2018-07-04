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山东临清:干部自杀后全市排查企业担保反担保情况

山东临清:干部自杀后全市排查企业担保反担保情况
2018年07月04日 14:23 澎湃新闻
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　　原标题：山东临清：镇人大副主席自杀后，全市排查企业担保反担保情况

　　关于马东斌有关情况的说明

　　2018年6月22日凌晨，康庄镇人大副主席马东斌在家中自缢身亡。康庄镇党委、政府主要负责同志到其家中进行慰问，并询问了解情况。

　　事情发生以后，鉴于马东斌曾经为5家企业提供了反担保，临清市组织银监、公安、法院等部门成立专门小组，在全市范围内集中排查企业担保与反担保情况，重点开展对企业的追偿工作，对恶意转移资产、逃避偿债的企业负责人从严从重打击；制定融资担保机构风险防控化解应急预案，明确职责，强化措施，确保经济社会大局稳定。同时，继续做好马东斌家人慰问安抚，依法依规妥善做好善后工作。

　　特此说明。

　　临清市人民政府

　　2018年7月3日

　　来源：临清市人民政府网

责任编辑：张义凌

临清自杀副主席
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