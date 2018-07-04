山东临清:干部自杀后全市排查企业担保反担保情况

原标题：山东临清：镇人大副主席自杀后，全市排查企业担保反担保情况
关于马东斌有关情况的说明
2018年6月22日凌晨，康庄镇人大副主席马东斌在家中自缢身亡。康庄镇党委、政府主要负责同志到其家中进行慰问，并询问了解情况。
事情发生以后，鉴于马东斌曾经为5家企业提供了反担保，临清市组织银监、公安、法院等部门成立专门小组，在全市范围内集中排查企业担保与反担保情况，重点开展对企业的追偿工作，对恶意转移资产、逃避偿债的企业负责人从严从重打击；制定融资担保机构风险防控化解应急预案，明确职责，强化措施，确保经济社会大局稳定。同时，继续做好马东斌家人慰问安抚，依法依规妥善做好善后工作。
特此说明。
临清市人民政府
2018年7月3日
来源：临清市人民政府网
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中国要小心 这个邻国又要有小动作
- 【 军事 】 出鞘：中国如何借鉴以色列坦克的教训
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 谢贤与女友CoCo分手：孤独的老人生活
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 400大学生借校园贷后玩消失 称不用还
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有