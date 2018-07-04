江苏如东回应“牛奶河”事件：偷排的天然乳胶

原标题：江苏如东回应“牛奶河”事件：拟罚企业120万，纪委已介入

视频截图 来自如何援助污染受害者微信公号

在中央环保督察组正在江苏深入督查环境问题的关口，如东经济开发区一处名为“永丰河”的水体日前仍曝出严重污染、出现“牛奶河”的情况。

在该事件被曝光4天后，江苏如东县环保局给涉事企业——汇鸿（南通）安全用品有限公司开出一份“拟罚款120万元”的行政处罚告知书。

如东县环保局应急中心主任郭益峰向澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示，依据相关法律法规，在接到告知书7日之内，企业可提出陈述申辩意见；3日之内可书面提出听证申请。若无异议，将会作出行政处罚决定，并将案件移交至公安机关。

7月4日，如东县委书记潘建华向澎湃新闻记者发短信称，如东县委会严格依法依规处理此事。

关于是否会对相关干部启动问责程序，如东县纪委常委、监委委员周晓兵向澎湃新闻表示，事发后次日，如东县纪委检委便已介入调查，“现在正处于核实阶段“，调查范围涉及“从企业到环保部门、开发区等，纪委正在对相关负责人进行谈话了解”。

周晓兵表示，事情越重大，也会越谨慎，既要对当地老百姓负责，也要对党员干部负责，“我们会在最短的时间内有个交代，合理找准、区分责任。”

此前的7月1日，如东经济开发区居民反映永丰河水体遭到污染、成为了“牛奶河”，多家媒体关注并曝光此事。

7月2日深夜，如东环保局通报称，污染原因系涉事企业汇鸿（南通）安全用品有限公司，将排放的天然乳胶，通过雨水管网暗管排放至永丰河，造成永丰河污染。

通报称，该企业主要生产劳护手套，并建有一套废水处理设施。按照规定，生产废水原本应当经预处理达到纳管排放标准后，排入如东恒发污水处理厂处理。

据如东县环保局初步查明，汇鸿（南通）安全用品有限公司的违法行为包括：通过私设暗管这种逃避监管的方式排放超标废水，露天堆放一定量的危险废物废胶桶，贮存不规范，未设置危险废物识别标志等。

据此，如东县环保局拟对该企业合并处罚120万元。

责任编辑：余鹏飞