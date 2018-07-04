西安官员在魏民洲落马后得意赋诗 未料自己也被查

原标题：霹雳手段！涉魏民洲案的67人都有谁

来源：长安街知事

6月22日，陕西省委原常委、西安市委原书记魏民洲出庭受审、泪洒当场，引起大规模“围观”。然而，要哭的绝不止他一人。

魏民洲受审

长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，西安市已有67人涉及魏民洲等问题线索被处理，其中给予党纪政务处分33人，组织处理34人；选人用人复查中，10名领导干部被取消资格；2017年共立案3995件，处分3817人。

67人都有谁？魏民洲落马后，一批与他“相爱相杀”的西安干部步其后尘，包括市政协原副主席赵红专，泾河新城原党委书记、管委会主任李益民，高新区原党工委副书记、管委会副主任安建利，西安旅游集团原董事长李大有等。

据《中国纪检监察》杂志介绍，导致赵红专落马的，正是调查魏民洲带出的问题线索。该文还披露，赵红专曾在境外接受有偿性服务。

今年上半年，西安又有新城区原副区长王小辉、泾河新城管委会原副主任李红、浐灞生态区管委会原副主任樊伟等人被查。

魏民洲主政西安4年半，被认为耽误西安发展起码10年。他无心干事创业，向上攀附令计划、向下培养一批亲信，中纪委直指其“搞政治投机和政治攀附，政治品行败坏”，西安市多次布置要肃清魏民洲等流毒。

从当地媒体的爆料来看，魏民洲制造“流毒”的手法五花八门。他曾在多个会议上强调“看齐”，如在西安市委常委班子2014年度生活会上错误提出“市委常委班子成员一定要叫响向我看齐”。

有了魏的示范，李大有照方抓药，也说出“西旅集团班子应向李大有看齐”的荒唐言论。中央部署的重要决策，在他们手上竟变形为向个人效忠的手段。

在公开场合，魏民洲总是一副笑眯眯的和气模样，但在私下里媚上欺下、踩人捧己。他热衷搜集“黑料”、打小报告，据报道，他组织了专门的告状团队，用来举报自认为的对手和“不听话”的下属。

为了收买人心，魏民洲一方面常把人事会议上的内容私下透露给相关人员、封官许愿，另一方面又拿着举报材料告诉被举报官员，提醒对方注意，并表示他愿意帮忙，以获取信任。

在市管干部调整中，魏民洲为了贯彻自己的用人意图，常以“避免外界干扰”名义，要求两天之内必须完成考察任务，致使对有的考察对象了解不全面、不深入，“带病提拔”“带病上岗”时有发生。

受了魏民洲关照的人，自然对他百般讨好。魏民洲每到一个单位视察，都要派人先去该单位为他“试温”：室内温度是不是保持在26度。他钟爱粉红色和面食，出门在外要带粉红色的洗漱用品、要有专做面食的厨师随行，这些都由李大有安排妥当。

李大有名列向魏民洲行贿的11人之一，其“双开”通报称，李利用与魏民洲的利益交换关系，干预和插手组织人事工作，为自己积累政治资源。

此外，魏民洲还把自己的儿子“托付”给李益民，安排他去李益民主管的泾河新城上班。

当然，并不是所有人都愿意讨好魏民洲。曾任西安市委常委、高新区书记的赵红专就与魏长期不和，在当地是公开的秘密。二人斗得水火不容，甚至“伤及无辜”。

魏民洲落马后，赵红专十分得意，即兴写作打油诗一首，与友人共赏：

昔日乌云遮古都，毒蝎袭众天不容。

今日阳光沐古城，斩蝎排毒焕青春。

谁知，诗写完没多久，他自己也接受了调查。6月20日，赵红专一审被判有期徒刑12年。

赵红专受审

庭审信息显示，2008年至2016年间，赵红专非法收受财物1130万元人民币、106万美元、20万欧元、20万新加坡元、20万港币、10.3千克黄金、5幅画，共计折合人民币2491.8709万元。

眼下，西安正举办“重塑政治生态 奋力推进国际化大都市建设——肃清魏民洲等流毒影响推进全面从严治党和反腐败斗争成效展览”。肃清魏民洲等人的恶劣影响，修复当地政治生态，任重道远。

责任编辑：余鹏飞