中美贸易战峭壁下“关税之伤” 美国利益首当其冲

原标题：中美贸易战峭壁下的“关税之伤”，美国利益首当其冲

近期，美国罔顾国际贸易规则，接二连三挑起贸易争端，挥舞关税大棒，对全球多国实施贸易制裁。一时间，贸易战硝烟四起。美国的霸道做法，激起国际社会强烈不满。国际舆论批评美国一意孤行实施单边贸易保护主义的做法违反世界贸易组织规则，不仅给全球经济增长带来严重损害，也对美国经济造成不利影响。与此同时，受美国欺凌的国家纷纷以自己的方式对美国实施反击。欧盟、加拿大、墨西哥、印度以及土耳其等国先后出台反制措施。

在此背景下，随着7月6日的临近，中美作为世界最大的两个经济体也将进入“贸易战模式”。根据美国贸易代表办公室（USTR）6月15日公布的对华加征关税最新产品清单，美方将从7月6日起，对来自中国340亿美元的商品加征25%的关税。这将把世界前两大贸易国拖入一场前所未有的贸易冲突，把本来互利、自由、公平的世界贸易推到峭壁边缘，对世界贸易造成“关税之伤”。美国可能没有预料到的是，受美方关税措施打击最沉重的不是中国企业，而是美国企业和在华外资企业。

从美国贸易代表办公室发布的关税清单看，美方针对自中方进口约500亿美元商品征税，将涉及约1100个八位税则号，第一轮征税涵盖818个税则号，主要涉及机械电子、成套设备、资源化工等三大类73种商品。

美国带着“贸易战容易赢”的心态，把单边贸易措施“武器化”（weaponize），对中国产品加征惩罚关税，将会产生什么后果呢？以美国的逻辑，惩罚关税将使中国的出口受到“制裁”。但事实表明，这只是美国的一厢情愿。

受害者之一：美国消费者。美国“商业内幕”网站援引美银美林经济学家的分析指出，贸易保护主义将使美国消费者成为全球最大输家。美国经济学家测算，美国关税措施将引发国内物价上涨，可能抵消大多数美国民众从特朗普税收改革中享受到的减税红利。美银美林分析了上世纪80年代美国对日本采取的贸易保护主义措施和此次对中国采取的征税措施，认为对华措施只是30年前一幕的重演，最终将由美国消费者买单。仅在1984年，由于进口限制，美国消费者就多支出了530亿美元。

受害者之二：美国企业和全球供应链。关税措施表面上是针对贸易，实际上牵动的是整个全球供应链。受到此前美国钢铁关税措施的影响，一些美国本土企业或计划“出走”，或面临关闭危险。美国制造标志性产品之一的哈雷·戴维森公司在6月25日宣布，将把面向欧洲的摩托车生产转移到美国之外，以避免受到欧盟对美国采取报复性关税措施的影响。美国最大的铁钉制造企业——中洲铁钉公司也表示，因美国对进口钢铁加征关税，导致成本上升，公司不得不解雇了500名员工中的60名，并计划在7月底再解雇200名员工。

美国经济学家米歇尔·迈耶图认为，“全面贸易战的可能性正在增加，但如果全球供应链受到威胁，对于全球经济的信心将发生动摇，那么将引发贸易冲击，进而将美国和全球经济拖入新一轮的‘大萧条’。”

受害者之三：在华外资企业。中美经贸关系是全球供应链的重要组成部分，其特点是“你中有我，我中有你”。如果说中美贸易战将产生“打击”效应，受打击的绝不仅仅是中国企业，还有在华的外资企业，包括美资企业。

首先，对在华的外资企业来说，美国市场较其它市场更为重要。2017年中国对美出口4298亿美元中，外资企业占54.2%，高于其占全球比重（43.2%）11个百分点。其次，根据对美方500亿美元征税的商品构成分析，涉及外资企业的产品高达59.6%。此外，从贸易方式看，加工贸易在中国的对外贸易中占比39.8%，其中涉及到的原料和元器件，不少就进口自美国。美国7月6日开始对中国价值340亿美元产品征税，外资企业和加工贸易分别占59%和38%。

结论是显而易见的，美国贸易大棒所带来的“关税之伤”，没有“贸易战容易赢”那么简单。国际货币基金组织总裁拉加德指出，日益紧张的国际贸易关系已经给世界经济构成了威胁，贸易战没有赢家。以规则为基础的、开放的多边秩序是维持当今世界经济繁荣的基础。美国对世界贸易体系造成的“关税之伤”，要承担后果，美国利益首当其冲。美方的错误作法是搬起石头砸自己的脚。

与美方冲动、反复无常的言行形成鲜明对比的是，自中美两国贸易摩擦压力增大以来，中国政府一直保持了理性而克制的态度，充分展现了一个负责任大国的气度和担当。中方多次重申，不愿意主动发起贸易战，但是，如果美方一意孤行挑起贸易战，中方只能被迫予以坚决回击。中美之间谁是好战的一方已经昭然若揭。我们相信，中方有关部门并不希望看到美方的“炮弹”伤及在华的外资企业，希望他们一如既往务实服务企业，帮助受影响的企业应对挑战，同时，继续改善中国的营商环境，坚定推进改革开放，为在华企业不断扩大出口、开拓更广阔的国际市场创造有利条件。

（中国国际贸易学会专家委员会副主任 李永）

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