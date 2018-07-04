江西省委副书记李炳军有了新兼职

原标题：江西省委副书记李炳军兼任中国井冈山干部学院第一副院长

继兼任江西省委党校校长职务之后，江西省委副书记、赣州市委书记李炳军兼任的又一新职务获官方披露。

7月4日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者注意到，中国井冈山干部学院官网最新的“现任领导”信息显示，江西省委副书记李炳军已兼任中国井冈山干部学院第一副院长职务。

早在一个月前，即6月4日，江西省委决定，李炳军同志任江西省委党校校长。

李炳军 资料图

公开简历显示，李炳军，男，汉族，1963年2月出生，山东临朐人， 1984年7月参加工作，1984年3月加入中国共产党，大学学历，工学学士。

1984年7月，李炳军从山东化工学院有机化工专业毕业后，进入原化工部工作，历任化工部办公厅科员、副主任科员、部长办公室副主任。

1991年6月，李炳军调任国务院办公厅，此后历任国务院办公厅秘书二局一组二秘、一组副组长、一组一秘兼副组长，1997年8月任国务院办公厅副局级秘书，2000年11月任国务院办公厅正局级秘书，2007年9月任国务院办公厅副部长级秘书。

据“长安街知事”此前报道，李炳军曾担任朱镕基办公室主任，他还是《朱镕基答记者问》等著作的总协调人。中国政府网曾发布消息，2012年9月8日上午，李炳军作为“国务院办公厅有关负责同志”，在湖南长沙出席《朱镕基讲话实录（线装本）》首发式。

2013年7月，李炳军“空降”至江西省任副省长，负责农业、粮食、金融、政策研究等方面的工作。

2015年6月，李炳军跻身江西省常委，是当时江西省委班子里面最年轻的常委。7月，他被任命为赣州市委书记。

2015年，赣州市被中央文明委评为全国文明城市提名资格城市。此后，李炳军把创建全国文明城市作为“书记工程”，亲任总指挥。

2017年11月，全国精神文明建设表彰大会在北京举行，李炳军为赣州捧回了全国文明城市奖牌。

2018年5月，经中共中央批准，李炳军同志任江西省委副书记。6月，李炳军兼任江西省委党校校长。

目前，李炳军仍兼任赣州市委书记。赣州是江西省面积最大、人口最多的地级市，且地理位置重要，位于赣粤闽湘四省通衢，被称为江西省的南大门。

中国井冈山干部学院官网显示，该学院是负责对党政领导干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级培训基地。学院为国家财政全额拨款的中央直属事业单位，由中央组织部直接管理，江西省委协助管理，实行院务委员会领导体制。

中国井冈山干部学院最新的“现任领导”是，中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长，中央党校（国家行政学院）校长（院长）陈希兼任学院院长，中共江西省委副书记李炳军兼任学院第一副院长，梅黎明任学院常务副院长，匡胜、柯华、汪建新任学院副院长。

此前，学院第一副院长由时任江西省委副书记姚增科兼任。2018年1月，姚增科当选为江西省政协主席。

责任编辑：余鹏飞