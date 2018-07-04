山西厅官3年被处分4次 强行征地被村民称“土匪”

原标题：3年被4次处分的厅官

3日晚，据山西省纪委监委消息，日前，经运城市委批准，运城市纪委监委对运城市原空港经济开发区党工委副书记、管委会主任李明造严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经运城市纪委监委会议研究并报运城市委批准，决定给予李明造开除党籍处分，取消其退休待遇。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，这是近3年来，李明造第四次受到党纪处分。

公开履历显示，李明造出生于1956年8月，其仕途一直在运城。早期，他曾在山西省委组织部、原运城地委组织部工作，1997年转任运城地委、行署机关后勤服务中心副主任，2001年开始兼任山西民航运城机场管理局局长。两年后，他转任运城市委、市政府机关事务管理局副局长，2009年5月兼任运城空港经济开发区管委会主任。

2012年7月，担任运城空港经济开发区管委会主任的他，被明确为副厅级。1年后李明造同时担任该开发区党工委副书记。

在此期间，他还先后获得运城市特级劳模、运城机场建设特等功臣、山西省特级劳动模范、运城市撤地建市十周年“十大功臣”等荣誉。

据运城市纪委监委发布的简历显示，李明造的仕途停止在了2015年11月，他被山西省纪委给予留党察看一年、撤职处分。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，李明造此次被撤职，与运城空港此前发生的多起违法征地、批地案有关。

2014年5月20日，运城夏县县裴介村发生一起暴力冲突，冲突造成60多名村民受伤，其中10多名村民伤势较重。引发冲突的原因正是运城空港在该村强行征地。

当时，李明造被裴介村村民称为“土匪”、“黑社会老大”，要求对其严惩。

还有一起违法征地、批地案则被原国土资源部挂牌督办。2016年10月，原国土资源部通报了这一案件。

通报称，2005年上半年，山西省运城市民航局（运城空港经济开发区管委会前身）在未依法履行征地报批手续、实施征地公告、听证等法定程序的情况下，违法征收盐湖区上王村1368.22亩土地。

2006年8月，在未办理农用地转用、土地征收、供地手续的情况下，运城空港经济开发区管委会责成运城经济开发区土地分局为运城市晋鑫房地产开发有限公司办理了上述土地中287亩土地的国有土地使用证，用途为工业用地。2012年，运城空港经济开发区管委会主任李明造承诺将该宗土地的工业用地变更为住宅用地。

2013年6月至10月，运城市关铝房地产开发有限公司办公室主任吉国瑞伪造该宗土地的国有土地使用证，相继办理了“学府名都”项目立项批文、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑施工许可证和商品房预售许可证。

2013年3月，运城市关铝房地产开发有限公司在该宗土地上建设“学府名都”商品房项目，占地262.01亩（耕地256.23亩）。其中，已建成住宅占地147.38亩，其余114.63亩土地未建设，不符合土地利用总体规划。

后山西省有关纪检监察机关决定给予9名官员党纪、政纪处分，其中李明造被留党察看一年、行政撤职处分。

2016年9月，60岁的李明造退休。

但在退休5个月后，他又被运城市纪委给予党内严重警告、降级处分。4个月后，去年6月，他再次被运城市纪委党内严重警告。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）查询公开信息，运城市纪委并没有公布这两次李明造所受处分的原因。

此次李明造则直接被开除党籍，取消退休待遇。此外，他还涉嫌犯罪。

据通报，李明造违反组织纪律，违规聘用近亲属在管委会任职；违反廉洁纪律，违规从事营利活动；违反群众纪律；违反工作纪律，违规办理土地证，工作不作为。违反国家法律法规规定，涉嫌滥用职权，非法倒卖土地使用权；利用职务之便索取他人钱物，涉嫌受贿犯罪；侵吞公款，涉嫌贪污犯罪。

运城市纪委将李明造涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查、提起公诉。

责任编辑：余鹏飞