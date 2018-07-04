外交部回应王毅出席伊核问题外长会:中方立场明确

原标题：王毅国务委员兼外长将出席伊核问题外长会 陆慷：显示中方维护伊核问题全面协议明确立场

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月4日外交部例行记者会上，有记者问：中方对王毅国务委员兼外长将赴维也纳出席伊核问题外长会有何期待？

陆慷：7月6日欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼将在奥地利维也纳召集伊朗核问题外长会。法国外长勒德里昂、德国外长马斯、俄罗斯外长拉夫罗夫、英国外交大臣约翰逊、伊朗外长扎里夫将出席会议。王毅国务委员兼外长将代表中方出席。

这次会议是伊朗核问题全面协议现有参与方在新形势下举行的首次外长会。中方始终认为，伊核问题全面协议是多边主义的重要成果，对维护国际核不扩散体系、维护中东和平稳定发挥着重要作用，符合国际社会共同利益。王毅国务委员兼外长与会显示了中方维护伊核协议的明确立场。我们希望此次会议发出团结一致的明确信号，凝聚国际社会的信心和支持。中方愿与与会各方密切沟通，共同推动外长会取得成功。

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