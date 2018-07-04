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安徽淮南一官员坠楼身亡 警方:初步排除刑事案件

安徽淮南一官员坠楼身亡 警方:初步排除刑事案件
2018年07月04日 16:13 澎湃新闻
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　　原标题：淮南一区人大常委会副主任坠楼身亡，警方：排除刑事案件

　　@淮南公安在线 消息，7月4日5点20分，淮南市公安局接报警：山南英伦联邦小区消防天井发现一具男尸。民警迅速赶到现场，随后赶到的120救护人员确认坠楼男子已经死亡。经现场勘查、鉴定，确认死者为刘任，系高坠身亡，初步排除刑事案件。

　　刘任，生前系潘集区人大常委会副主任、田集街道党工委书记。

　　目前，相关情况正在进一步调查中。 

　　来源：淮南公安在线

责任编辑：余鹏飞

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