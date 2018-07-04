原标题：教育部终止234个本科以上中外合作办学机构和项目

新京报快讯（记者王俊）今天（7月4日），记者从教育部获悉，教育部依法终止234个本科以上中外合作办学机构和项目，对外经济贸易大学卓越国际学院等5个机构、北京大学与香港大学合作举办牙医硕士学位教育项目等229个项目位列其中。

近日，教育部印发《关于批准部分中外合作办学机构和项目终止的通知》，对外经济贸易大学卓越国际学院、河北科技师范学院欧美学院、西安交通大学西安交大-香港科大可持续发展学院、山西农业大学中德学院、郑州大学升达经贸管理学院等5个机构被终止办学。

此外，记者梳理发现，229个中外合作办学项目被终止，其中，北京、上海两个教育聚集地被终止了不少项目。

北京地区被终止的中外合作办学项目共计31个，包括北京大学与澳大利亚拉筹伯大学合作举办卫生事业管理硕士学位教育项目、清华大学与澳大利亚悉尼科技大学合作举办体育管理硕士学位教育项目、中国科学院研究生院与香港理工大学合作举办软件科技理学硕士学位教育项目等。

上海被终止了28个中外合作办学项目，包括上海交通大学与美国佐治亚理工学院合作举办电子与计算机工程硕士研究生教育项目、华东师范大学与美国纽约大学合作举办旅游（酒店）管理硕士学位教育项目等。

教育部表示，近年来，中外合作办学取得长足发展，在加速发展的同时，一些机构和项目存在优质教育资源引进不足，教学质量不高，学科专业能力不强，缺乏内涵式发展机制等问题，导致学生满意度低，吸引力弱，办学活动难以持续。

“加强退出机制建设，可以完善从准入到退出全链条闭环监管体系，使监管工作首尾呼应，有利于促进中外合作办学内涵发展，提质增效，有利于明确办学导向，依法办学，有利于保障学生和家长权益，提高社会满意度”，教育部表示。

责任编辑：余鹏飞