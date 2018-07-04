派出所所长盗用公安局局长照片办假证 局长今落马

原标题：派出所所长盗用公安局局长照片办假证 当事局长今落马

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）今天下午，衡阳市纪委官方微信“三湘风纪”发布最新消息：衡阳市公安局副局长、党委委员谢先进涉嫌严重违纪违法，目前正接受衡阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

记者发现，8年前当地媒体曾报道说谢先进的照片被一个派出所所长“盗用”，为别人办理假身份证。

当地警方紧急研究部署从严治警

三湘风纪公布了谢先进的简历：谢先进，男，汉族，1968年10月出生，湖南省衡南县人，函授本科学历，1989年8月参加工作，1996年7月加入中国共产党。历任衡阳市公安局治安（防暴）支队出警大队教导员，衡阳市公安局治安（防暴）支队副支队长，衡阳县公安局副处级侦察员、政委，衡阳县公安局副处级侦察员、局长等职务；2010年5月，任衡阳市公安局副局长、党委委员。

来自衡阳市公安局的官方发布显示，昨天下午，衡阳市副市长、市公安局党委书记、局长胡志文主持召开市公安局党委（扩大）会议，通报市公安局党委委员、副局长谢先进因涉嫌严重违法违纪被市纪委监察委采取留置措施调查的情况，研究部署进一步加强政治建警、从严治警工作。

胡志文指出，谢先进涉嫌严重违法违纪被调查，暴露出公安队伍建设中潜在的突出问题，对衡阳公安队伍是重大损害，对其家庭是巨大灾难。个人问题不代表队伍主流，但是必须举一反三，深刻吸取教训，高度重视队伍问题，坚决把政治建警、从严治警向纵深推进。

曾发生“派出所所长盗用其照片办假证”的怪事

举报信截图

在网上，多年来一直有关于谢先进的举报信，举报其存在的各种问题，还有人举报他有多个身份证。虽然举报信目前无法证实，但有意思的是，2010年4月16日《潇湘晨报》曾报道说《派出所长盗用公安局局长照片办假身份证被查处》，而文中的公安局局长，说的就是谢先进。

据报道，当年4月7日，一个名为《一人两身份，局长隐藏深》的帖子在网上出现，网帖描述，一个县公安局局长搞两个身份证，这两个身份的姓名、住址、身份证号、出生年月三个信息不一样，性别均为男性。蹊跷的是，两个身份证的照片是同一个人，只是照片上的穿着不一样。而这个照片正是谢先进的，当时，他还是衡阳县公安局局长。

谢先进接受记者采访时说：早在当年3月，他已经发现“王烨”这个异常的户口，责令内部自查并向衡阳市公安局主要领导汇报了这一情况。衡阳市公安局警务督察支队及衡阳县公安局警务督察大队查证情况一致：原樟树乡派出所所长黄某帮其同学虚假立户，将谢先进的照片贴进了叫“王烨”的户口信息上。

当时，衡阳县公安局依据衡阳市公安局的督察报告作出了解释：2007年10月12日，原樟树乡派出所所长黄某利用手上办户口的权力，用叫“王烨”的名字立户，并编造了一个新的身份证号码。10天后，他又将谢先进的照片贴在了这个户口信息内。之后，这个户口信息成功办理了“王烨”的假二代身份证。

据谢先进说，此前衡阳县公安局获得一个重要荣誉，作为奖励他及单位同事可以去港澳旅游，他便把自己的资料及数码照片发给了黄某来办理相关手续。

关于此事，后来对黄某的处理并无公开报道。而谢先进则表示：他自始至终没有看到过那个使用“王烨”名字的身份证，对于网帖很坦然，“不想为这个网帖烦恼了”。

谢先进上周还在向环保督查组汇报工作

谢先进资料图

据衡阳市公安局官方发布，6月27日，也就是上周三，湖南省第一环保督查组前往衡阳市公安局开展环保工作督导调研，对公安机关在环保方面所作出的努力和取得的成绩给予高度肯定。

当时，湖南省第一环保督查组听取了衡阳市公安局党委委员、副局长谢先进关于全市公安机关开展环保工作情况汇报，与相关警种负责人进行了座谈，查看了相关工作台账。湖南省第一环保督查组还就进一步做好环境领域违法犯罪打击整治、烟花爆竹禁放、化危品运输、噪音整治等问题，确保坚决打赢污染防治攻坚战，与衡阳市公安机关负责同志交换了意见。

责任编辑：余鹏飞