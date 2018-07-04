世界杯上中国元素又亮了 这款鸡尾酒圈粉各国球迷

原标题：世界杯上的中国元素又亮了！这款鸡尾酒圈粉各国球迷

当你走上这绿茵场

背上所有的梦与想

各样的阵形各色的装

终场哨后你的模样

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2018年俄罗斯世界杯虽激战正酣，但冷门迭出：小组赛中阿根廷死里逃生，最后一场险胜后得以晋级；夺冠大热门德国队意外垫底，没有逃脱卫冕冠军无法从小组出现的魔咒；淘汰赛中西班牙和葡萄牙意外落马。黯然神伤的球迷虽然身处酷暑，是不是仍然感觉到了俄罗斯的寒意？看完比赛在场外约上好友，一杯敬明天一杯敬过往，一番小酌既能暖身，也可以调节低落的情绪，球场苦短何必念念不忘？

有人说，在绿茵场上滚动的不是足球而是黄金，这是因为世界杯是打造全球化品牌的必争之地。据央视相关报道，有数据显示，企业品牌知名度每提升1%，需要投入约2000万美元广告费，而利用大型体育赛事营销，同样的投入效果可提高10%。根据国际足联的财务文件，本届世界杯20家各级别赞助商中，有7家是中国公司。伴随着世界杯的每场赛事，球场边时不时翻动出的中国广告，成为了一道亮丽的风景线。

本届世界杯中国元素表现抢眼，众多的“中国制造”先后跟世界杯结缘。小到世界杯用球、世界杯吉祥物，大到场馆建设都有多家中国企业参与，就连中国的“国酒”也来到了以烈酒伏特加闻名的俄罗斯，足球迷开怀畅饮的时候也可以换换口味了。

这款“Panda1573”是由泸州老窖为俄罗斯世界杯量身定制，以国窖1573为酒基，融合了中国元素的鸡尾酒，一经亮相即成为各国球迷在观赛时的必点饮品。同时，世界杯官方款待机构更是首次在世界杯期间提供中国白酒，特殊的饮用方式——“冰饮”更是颇受欢迎。

作为进入2018俄罗斯世界杯官方款待包厢唯一中国白酒品牌，泸州老窖的世界杯营销因地制宜，选择了用中国文化包装中国品牌，让白酒这一原本中国色彩较浓的产品，借助世界杯精彩的比赛，潜移默化进入世界球迷和消费者的视野。巧妙地运用白酒、熊猫、中式鸡尾酒等中国文化元素，走红的不仅是产品本身，也是中国文化的又一次成功传播。

据说，世界杯期间，能举起酒杯和杯子上憨态可掬的国宝大熊猫合影留做永久纪念，已经成为一股“风潮”，Instagram、Twitter和Facebook上，Panda 1573的身影随处可见。

世界杯为大量中国品牌提供了极佳的营销机会，但需要选择好的营销方式，找到核心诉求，这样不仅让世界看到中国品牌的身影，听到中国品牌的主张，更能让世界爱上中国品牌。

此次泸州老窖作为中国品牌的代表之一，与世界杯擦出“爱的火花”，成就跨国“姻缘”，堪称中国企业“走出去”的佳话。与世界杯“联姻”的目的，就是要通过世界杯去展示中国的方方面面，去告诉世界：中国人来了，中国的品牌来了。中国人的自信心在变强，中国企业走向世界的步伐也更加坚定。

品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现，也是参与经济全球化的重要资源。自2017年起将每年5月10日设立为“中国品牌日”，充分体现了我国对品牌建设的高度重视，只有积极推动中国品牌走向世界，走出国门参与国际品牌经济的竞争才能进一步扩大中国品牌的知名度。

品牌是一种无形资产，是全社会的共同财富。品牌建设具有很强的带动作用，在新的历史时期，我们应努力培育中国品牌，积极推动中国企业走向世界。

责任编辑：余鹏飞