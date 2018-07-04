原标题：中国再伸援手！2.5亿美元助委内瑞拉增加原油产能

[文/观察者网 王慧]“我们获得了中国国家开发银行超过2.5亿美元的直接投资资金，用于增加委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）的石油产量”， 委内瑞拉财政部部长西蒙·塞尔帕（Simon Zerpa）表示。

据彭博社4日报道，塞尔帕与中国国家开发银行和中国石油天然气集团的高层会晤后称，委内瑞拉和中国将在未来几周内签署三到四项投资计划，这将对奥里诺科重油地带和其他地区的石油产量产生非常积极的影响，但他并未交代具体的项目详情。

中国多次对委内瑞拉伸出援手

据华尔街见闻报道，PDVSA曾表示，未来几个月内，委内瑞拉将从中国获得100亿美元贷款，一半作为双边融资协议的一部分，另一半用于委内瑞拉的石油工程项目。

据悉，中国是委内瑞拉的第二大石油进口国。

这个严重依赖石油产业的国家因为油价暴跌，遭受重创，这也让委社会问题恶化，政治动荡不断。

从2007年开始，中国向委内瑞拉提供大量贷款，累计超过450亿美元。

甚至于，近几年西方舆论认为，中国给委内瑞拉的贷款已经成一笔“坏账”，委内瑞拉根本还不上。

两国的合作模式非常简单，可以用“石油还贷款”来简单概括。

中国经济发展，原油需求量快速上升，而委内瑞拉石油储备丰富，需要资金发展经济，两国在合作上一拍即合。

2010年时，中委签署了《中委长期融资合作框架协议》，把中委之间的这种合作模式进一步确立下来。

中国政府网报道截图

彭博社报道称，投资不足、盗窃行为、人才流失和设备匮乏等一系列原因使委内瑞拉的石油产量已降至约30年来的低点。

2013年，委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）首次当选时，该国的石油产量平均为每天290万桶。

根据国际能源机构（IEA）的数据，今年6月份的日产量降至约136万桶。

马杜罗表示，未来将实现每天增产100万桶。但有批评人士认为，到2018年底，产量将暴跌至每天100万桶。

委内瑞拉总统马杜罗与PDVSA石油工人

华尔街见闻援引GlobalData石油和天然气分析师Adrian Lara 的观点称，“在今年年底前，委内瑞拉原油日产量继续减产50万桶，这并非不切实际”。自2017年年中以来，委内瑞拉原油产量一直在以每季度10%的速度下降。

因受不了高危低薪的工作，委内瑞拉的石油工人疯狂离职。该国国家石油公司部分生产重质油的钻井平台，已经因为人手紧缺而间歇性停工。

委内瑞拉石油产量的“雪崩式”下跌，既推高了全球油价，也使委内瑞拉经济遭受巨大的“痛苦”。

约翰•霍普金斯大学应用经济学教授SteveH.Hanke在接受Business Insider杂志采访时表示，该国的年度通货膨胀率已超过40000%。

委石油部长：美国对委的制裁“是对石油市场稳定性的直接攻击”

2017年以来，美国以“民主和人权”问题为由不断扩大对委内瑞拉的经济和金融制裁。

今年3月，美国宣布对委内瑞拉石油进行制裁，并禁止在美国交易委内瑞拉“石油币”（石油币是委内瑞拉发行的数字加密货币 观察者网注）。五月还签订了新条例，要求禁止与委内瑞拉进行某些石油交易。

目前，因石油禁运，委内瑞拉此前已警告8家国际客户，称其无法兑现6月份原油承诺。而据合同要求，PDVSA将在6月份向这些客户每日供应149.5万桶原油，但其每日实际可供出口原油仅69.4万桶，远低于客户要求。

委内瑞拉石油部长6月份称，美国对委内瑞拉的制裁“是对石油市场稳定性的直接攻击”。

国际能源署（IEA）石油工业和市场部门主管Neil Atkinson5月份也表示，市场稳定性可能受到威胁。

IEA认为：“伊朗和委内瑞拉潜在的供应缺口可能会对产油商构成重大挑战，一方面要防止油价大幅上涨，另一方面要填补缺口，而这涉及的不仅仅是产量，还包括质量问题。”

6月以来，国际原油价格一路上涨，6月29日收盘突破79大关，报79.23美元/桶。

面对飙升的油价，特朗普在推特上说，他和沙特国王萨勒曼通了电话，让他增产200万桶，以解决过高的油价问题，他同意了。

《卫报》报道称，特朗普政府一直指望沙特和其他石油输出国组织OPEC（欧佩克）成员国提供足够的石油，以抵消伊朗出口的损失，并防止油价大幅上涨。

但是，美国有线电视新闻网（CNN）报道称，沙特30日的声明表示，萨勒曼国王的确接到了特朗普的电话，俩人谈了“稳定原油市场”的需要，也谈到了生产国为弥补供应短缺所做的努力。但是，该声明没有说萨勒曼国王同意增产，也没有提到200万桶。

截至发稿，国际原油价格小幅上涨，布伦特原油涨0.05%，报77.80美元/桶。

责任编辑：余鹏飞