山东省委书记大会上放“狠话”:这些人要挪位撤职

原标题：省委书记说了，这些人要挪位、撤职

7月1日，山东省新时代激励干部新担当新作为暨“担当作为好书记”“干事创业好班子”表彰大会在济南召开。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，此次会议上，山东省委书记刘家义放了“狠话”。

刘家义在发言时说，只要符合习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，有利于强化党的领导、促进全面从严治党，有利于落实新发展理念、推动高质量发展，有利于践行以人民为中心的发展思想、维护人民群众根本利益，在严守党纪国法、保持清正廉洁的前提下，就要不计个人得失，敢于闯、敢于试、敢于改。

“如果符合上述情况，却畏缩不前、迷茫无措、等待观望，那么不换思想就换人，不负责就问责，不担当就挪位，不作为就撤职，真正把山东人壮志豪迈、敢闯敢试的基因激活，以改革上敢领风气之先推动发展走在前列。”刘家义说。

他还提到，要树立干事创业的鲜明导向，让担当作为的干部有平台、有空间、有干头、有盼头、有奔头，“让那些庸懒无为、不敢担当的干部无立脚之地，没有位置可坐”。

“政事儿News”注意到，6月26日，《大众日报》头版刊发了署名为“鲁义”的评论文章《担当是政德》。文章内容，与刘家义7月1日的发言很相似。

文中称，“只要符合习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，有利于强化党的领导、促进全面从严治党，有利于落实新发展理念、推动高质量发展，有利于践行以人民为中心的发展思想、维护人民群众根本利益，在严守党纪国法、保持清正廉洁的前提下，就要不计个人得失，敢于闯、敢于试、敢于改。凡是与上述原则不符的，就要坚决改、坚决破，如果改的过程中出现失误，可以退回来，认真总结教训，组织要担当；如果符合上述情况，却畏缩不前、迷茫无措、等待观望，不敢改革、不敢担当，就要坚决问责、挪位处分。”

“政事儿News”注意到，刘家义在7月1日讲话中多次提到的“换人”、“问责”、“挪位”、“没有位置可坐”，日前在山东省会济南，进行了一场“实践”。

6月20日，山东省会济南，召开了全市优化营商环境动员大会。会议出台了《深化“一次办成”改革进一步优化营商环境的若干措施》，印发了《关于公布市级政务服务“零跑腿”“只跑一次”“你不用跑我来跑”事项清单的通知》。

同时，参会干部用了近两个小时时间，观看了济南市纪委监察委历时一个多月暗访形成的专题片《济南市发展环境明察暗访纪实》。片子曝光了损害营商环境的一些问题，暴露出群众办事的“烦心事”、企业投资经营的“痛点”、政策落实的“中梗阻”。

6月29日晚，济南市纪委连夜召开会议，一次性问责了155人，他们被问责的原因，均为破坏营商环境。据报道，这是济南近年来规模最大的一次问责。

当晚的会议上，纪委讨论了这份写着155人的问责名单，和导致他们被问责的54条问题。

济南市纪委书记、监察委主任程德智说，专题片揭露出的突出问题性质恶劣，虽然是个别事件，但反映出济南市营商环境亟待优化。纪检监察机关发挥问责利器作用，就是要让失责必问、问责必严成为常态，真正做到“不换思想就换人，不负责就问责，不担当就挪位，不作为就撤职”。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，出任山东省委书记一年多来，刘家义多次指出“不负责就问责，不担当就挪位”。

2017年7月，刚到山东4个月的刘家义到山东省环保厅调研，就提出“以严格的责任追究倒逼工作落实”。

他在讲话时说，执法监管要到位，坚持重典治乱、铁拳铁规治污，“加大问责力度，不负责就问责，不担当就挪位。”考核奖惩要到位，工作实绩突出的予以表彰奖励，严重失职渎职的依规依纪依法严肃处理。

今年2月22日，正月初七上班第一天，山东省委省政府召开山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会。

刘家义在讲话中说，要把从严管理与有效激励有机结合起来。“对于不作为、慢作为、乱作为的，该打板子的打板子，该挪位子的挪位子，形成科学有效的激励约束机制。”

责任编辑：余鹏飞