江西副书记兼任这个机构副院长 院长是副国级陈希

原标题：院长为副国级陈希，李炳军兼任中国井冈山干部学院第一副院长

据中国井冈山干部学院官网“现任领导”页面最新信息显示，江西省委副书记李炳军已兼任中国井冈山干部学院第一副院长。

院长由中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长陈希兼任。另外两大干部学院，中国浦东干部学院和中国延安干部学院院长也都由陈希兼任。中国浦东干部学院第一副院长由上海市委副书记尹弘兼任，中国延安干部学院第一副院长由陕西省委副书记贺荣（女）兼任。

中国井冈山干部学院现任领导中还有四位副院长，梅黎明为常务副院长，匡胜、柯华、汪建新为副院长。

此前，中国井冈山干部学院第一副院长由时任江西省委副书记姚增科兼任。今年1月，姚增科当选江西省政协主席。

中国井冈山干部学院是经党中央、国务院批准成立的国家财政全额拨款的中央直属事业单位，是对党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部进行中共党史、党建理论、革命传统教育和基本国情教育的国家级干部培训院校。学院由中央组织部直接管理，江西省委协助管理，实行院务委员会领导体制。

据公开资料，李炳军1963年出生，1984年从山东化工学院毕业后，进入原化工部工作7年，曾任部长办公室副主任。1991年调任国务院办公厅，从事了22年秘书工作。

在国办期间，他历任秘书二局一组二秘、一组副组长、一组一秘兼副组长，1997年任副局级秘书，三年后任正局级秘书，2007年9月，升任副部长级秘书。

2013年7月，李炳军赴江西工作，历任副省长，省委常委、赣州市委书记等职，今年5月任江西省委副书记并兼任赣州市委书记，6月，又兼任江西省委党校校长。

李炳军简历

李炳军，男，汉族，1963年2月出生，山东临朐人，1984年7月参加工作，1984年3月加入中国共产党，大学学历，工学学士。

1980年9月至1984年7月，山东化工学院有机化工专业学习；

1984年7月至1991年6月，历任化工部办公厅科员、副主任科员、部长办公室副主任；

1991年6月至1997年8月，历任国务院办公厅秘书二局一组二秘、一组副组长、一组一秘兼副组长；

1997年8月任国务院办公厅副局级秘书；

2000年11月任国务院办公厅正局级秘书；

2007年9月任国务院办公厅副部长级秘书；

2013年7月，任江西省人民政府副省长、党组成员；

2015年6月，江西省委常委、省人民政府副省长、党组成员；

2015年7月，江西省委常委，赣州市委书记；

2018年5月，江西省委副书记，赣州市委书记。

责任编辑：余鹏飞