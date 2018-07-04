中纪委盘点半年打虎拍蝇成绩单 这些看点不容错过

原标题：中纪委盘点半年反腐成绩，有何看点？

俗话说得好，定期回顾和总结，有助于事业的进步。反腐和廉政建设同样如此。“海运仓内参”（ID：hycplb）注意到，今天（7月4日），中央纪委国家监委网站上公布了2018年上半年的“打虎拍蝇”的成绩单，而且用大数据的方式呈现相关内容，看起来十分清晰。

中纪委这篇长文首先提到很多人关心的“打虎”数量问题。上半年共有10个“老虎”落马——陕西省副省长冯新柱，山东省副省长季缃绮，江西省副省长李贻煌，国家能源局党组成员、副局长王晓林，贵州省委原常委、副省长王晓光，中国华融资产管理股份有限公司党委书记、董事长赖小民，内蒙古自治区政府副主席白向群，贵州省副省长蒲波，财政部原党组副书记、副部长张少春，以及在6月刚刚被查的中国船舶重工集团有限公司党组副书记、总经理孙波。

而值得注意的是，这篇长文特别提到：“上半年中央纪委国家监委网站还公布了中央宣传部原副部长、中央网信办原主任鲁炜等9名中管干部受党纪政务处分的信息。其中，十八届中央书记处书记、国务委员兼国务院秘书长杨晶受到留党察看一年、行政撤职处分，降为正部长级，广西壮族自治区政协原党组成员、副主席刘君被断崖式降级”。

而且，由于中央纪委和国家监委合署办公，从王晓光在4月被查后，此后的落马高官都会被两个机构调查。从落马通报方式来看，“中央纪委”变为“中央纪委国家监委”，“涉嫌严重违纪”变为“涉嫌严重违纪违法”，“接受组织审查”变为“接受纪律审查和监察调查”。或许仔细的读者已经发现，在此之后，“海运仓内参”（ID：hycplb）在谈及“老虎”落马时，也会用“中央纪委国家监委”这样的新表述。

2014年以来，上半年“打虎”数量走势图

今年1-5月，每月的全国查处违反中央八项规定精神问题数、处理人数、给予党纪政务处分人数相比去年同期均大幅上升（图片来自中纪委网站）

据中纪委发布的相关数据，截至5月31日，今年1月到5月，全国查处违反中央八项规定精神问题数18985起，处理人数27099人，给予党纪政务处分人数19227人。各项数据相比去年同期，分别增长25.8%、24.9%、29%。这说明，“打虎拍蝇”的节奏并未停止，查处力度并未降低。只要有腐败的现象，一定就会被查处。对此，任何人都不应该也没法抱有侥幸心理。

与此同时，“拍蝇”的数量和进展也被纳入回顾总结里。数据显示，今年1月到5月，给予乡科级及以下人员党纪政务处分达16898人，相比同期增长28.9%，且占到了处分总人数的87.9%。这说明此前一些被破坏的基层的政治生态正在逐渐恢复。

看看有哪些行为违反了规定？

值得注意的是，今年1月，中共中央、国务院发出了《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（以下简称《通知》）。中纪委随后发文《扫黑除恶须打准“七寸”》，其中提到，黑恶势力的“七寸”，就是掌握一定权力并为其充当“保护伞”的腐败分子，只有坚决打掉涉黑“保护伞”，才能真正根除黑恶势力。

事实上，早在去年年底，中纪委书记赵乐际在福建调研时就指出，要把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑腐败，严肃惩治放纵包庇黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部。“全面从严治党永远在路上！”在强力反腐和“扫黑除恶”行动后，更多“老虎”和“苍蝇”会得到党纪国法的惩处。

责任编辑：余鹏飞