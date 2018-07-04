林郑建议记者会设英文同传:避免重复作答浪费时间

原标题：林郑建议设英文同传：避免重复作答

[观察者网综合报道]香港特别行政区候任行政长官林郑月娥，昨天（3日）建议设立同声传译提高记者问答环节的效率，避免以中英文重复相同的答案，随后引起关注。

由于这则建议被曲解为“针对英语”，同日，林郑月娥通过一则声明进行澄清，并表示，香港政府经过内部协商，无意改变现行记者会的操作模式。

林郑月娥 图自视觉中国

据东网消息，林郑月娥于3日在参加行政会议前，回应一名英语媒体的记者提问时，建议日后在问答环节中设立同声传译，不然她每次都要用英文重复一遍中文回答，“浪费时间”。

随后，这则建议被曲解为“针对英语”。

对此，林郑月娥在当天深夜用双语发表声明，称自己面对媒体时一向以记者提问时所用语言来答复，即普通话、粤语和英语，未来也会这么做，“不存在政府、或者我本人不尊重英语的情况。”

她还表示：

“事实上，自出任行政长官以来，我已确保所有重要的发言均以两种语言作出或发放，例如我就沙中线红磡站个别工程成立独立调查委员会的计划所作的公布（在6月12日行政会议前会见传媒环节中作出），以及我在7月1日庆祝香港特别行政区成立21周年的酒会上的致辞。当今天会见传媒时有记者以英语提出问题，我自然地以英语作答。我会以记者提出问题时所用语言回答问题的承诺，毋庸置疑。”

林郑月娥继续指出，自己会提议设立同声传译，是考虑到这种新闻会环节相对记者而言时间比较紧（10至15分钟）。如果记者用不同的语言提出同一个问题，而特首又用不同语言重复作答，会消耗整个新闻会的时间。这样一来记者们就没有时间来对感兴趣的问题做出提问。

最后她总结道，称经考虑政府新闻处同事的意见，无意改变现时行政会议前记者会环节操作模式，对“任何引起的混乱”致歉。

回归前，香港殖民地政府以英语作为唯一官方语言；1997年香港回归后，官方语言改为中文和英语。

针对这个“香港官方用语”问题，林郑月娥早在今年5月就做出过回应，称政府在公事、教育上不存在“打压任何一种语言”的情况，如今香港政府也完全没有想过要改变教学语言政策，希望大家勿用太怀疑的眼光，去看待每一天发生的事，否则只是浪费时间。

责任编辑：张迪