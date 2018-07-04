这个档案展不一般 上海市四套班子领导集体参观

原标题：这个外滩的档案展吸引上海市四套班子领导集体参观，事关共产党人家风

今天上午，市委书记李强，市委副书记、市长应勇，市人大常委会主任殷一璀，市政协主席董云虎，市委副书记尹弘等市领导在上海市档案馆外滩馆参观了“中国共产党人的家风”档案展。

由中央档案馆国家档案局和上海市档案局（馆）联合主办的“中国共产党人的家风”档案展，旨在更好地学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。展览以不同历史时期32位优秀共产党人特别是老一辈革命家感人的家风故事为主线，通过240余件档案资料，既真实反映共产党人的家风根植于中华优秀传统文化，更突出体现共产党人在理想信念、宗旨意识、廉洁自律等方面的先进性，诠释中国共产党人的革命信仰与道德风貌。

李强、应勇、殷一璀、董云虎、尹弘等市领导逐一参观了“老一辈革命家的家风”“革命先烈的家风”“新中国成立以来优秀共产党员的家风”三个展览部分，在一封封珍贵家书、一条条处世家训、一幅幅历史照片前驻足端详，不时交流讨论。老一辈革命家以德传家、以学兴家、以俭持家、以严治家、以廉守家的感人故事，革命先烈们坚定信仰、忠于理想、忠于人民、宁死不屈、舍小家顾大家的爱国情操，新中国成立以来优秀共产党人艰苦朴素、清白为官、为民奉献的优良家风，深深打动了每一位参观者。

大家深切感到，许多优秀共产党人尤其是老一辈革命家，树立起了家风建设的榜样标杆，为大家上了一堂深刻的家风课，深受教育和启发。作为领导干部，必须把家风建设摆在重要位置，继承和弘扬好革命前辈的红色家风，廉洁修身，廉洁齐家，做家风建设的表率，让好家风成为我们党永不褪色的“传家宝”，推动全面从严治党向纵深发展。

市委常委廖国勋、周波、郑钢淼、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、凌希和市人大常委会、市政府、市政协负责同志，市高院院长、市检察院检察长等一同参观展览。

本次展览得到全国20余家单位的大力支持。中央档案馆提供了20余件珍贵档案，其中大多数系首次在上海展出。展览通过图文、影像多媒体等多种形式，将一代又一代共产党人的优良家风立体而生动地呈现在观众面前。

责任编辑：余鹏飞