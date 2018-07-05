长沙公安局原党委委员胡志国受审：受贿700余万元

原标题：长沙市公安局原党委委员胡志国受审：索取收受财物七百余万元

红网时刻7月5日消息，7月5日上午，长沙市公安局原党委委员、经济侦查支队原支队长胡志国受贿案，在长沙市中级人民法院一审公开开庭审理。

庭审中，控辩双方对相关证据进行了举证、质证，就本案有关事实的认定和法律适用充分发表了意见，被告人胡志国作了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。

庭审现场。

检察机关起诉指控，被告人胡志国在担任长沙市公安局雨花分局雨花亭派出所所长、长沙市公安局雨花分局副局长、长沙市公安局经济犯罪侦查支队支队长、长沙县公安局局长、长沙市公安局天心分局局长、长沙市公安局党委委员兼经侦支队支队长期间，利用职务上的便利，在刑事立案、案件处理、变更强制性措施、治安、维稳、扣押款物处理等方面为他人谋取利益；利用本人地位、职权形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，在案情打探、公安内部车辆牌照办理、非法用地处理等方面为他人谋取不正当利益。1999年至2017年，胡志国直接或者通过其妻子、女儿（另案处理）非法索取、收受李某某（另案处理）等14个单位和个人的财物及港币、美元和人民币现金共计价值人民币710.2441万元。

责任编辑：张申