原标题：[调查]从千元升值到万元！这些玩具为啥隐藏巨大“潜力”？

“手办”、“潮玩”、“改娃”，这些产品名称也许您会感到陌生，但作为“二次元”经济的代表性衍生品，它们正受到越来越多成年人的喜爱和推崇，据说还有投资价值。最广为人熟知的就是日本2007年出品的，限量版潮流玩具“失眠娃娃”，当初售价大约七千元人民币一个，但还没过几年，价格就突然飙升到三、四十万元一个。

这些玩具产品为什么会卖这么贵？哪些人在购买它们？什么样的产品才具有升值潜力呢？

这是动画片《变形金刚》里的一个手办人物模型——钢铁汉克，网络上公开售卖的价格是1200美元，约合人民币7、8千元。

这几只看上去像是老鼠的美国潮流玩具，价格是2万元人民币。

这是美国漫威公司出品的钢铁侠模型，依托火热的漫画和电影，它的官方售价为1万6千元人民币。

同样是这家公司的绿巨人英雄形象，二手网站上的价格为8千多美元，合人民币5、6万元。

为了这些虚拟世界中的手办模型、潮流玩具，也就是火热的“二次元”世界里的产品，人们不惜花费重金，甚至倾其所有。

住在北京的周先生，家里陈列着各种不同风格样式的变形金刚模型，仅仅一个“威震天”人物，他就收藏了一百多种。

玩具爱好者 周先生：这些玩具是威震天从1984年一直到现在，所有变形金刚产品线，每一个时间节点上，每一个系列，不同的威震天。它变形载具的形态也是千变万化，从最初变手枪，然后变坦克，直到还有变成可爱的暴力熊、变成球鞋，各种千奇百怪的样子都会有。

周先生家里的变形金刚模型，大都不便宜，最贵的是这款1988年隐者战士系列钢铁汉克产品，因为存世量很少的原因，网络上公开售卖的二手产品价格竟高达1200美元，约合人民币8千元。

家住天津的赵先生也是一位“二次元”模型玩具爱好者，家里摆放着各式各样美国电影、动漫题材的新奇玩意儿。

玩具爱好者 赵先生：这边就是一些星战的胸像，全都是这种1：1比例的，它就是电影中实际的人物大小，以一个胸像模式呈现。

赵先生尤其喜欢《星球大战》的相关衍生品，他告诉记者，自己最喜爱的就是这款带有演员哈里森·福特签名的绝版产品，购买时花了6万多元。

赵先生透露，要想买到这种稀有的绝版老货是要费些周折的，运气好的话在国内就可以买到。运气不好的话，就只能多花心思蹲守海外的二手货购物网站了。

通过网上交易平台从玩家手里购买，不仅求购过程费时费力，买家往往还要承担商品在运输过程中损坏的风险。

玩具爱好者 赵先生：它的价值在哪里？首先，比如以钢铁侠举例子，需要版权方给3D的文档和数据，才对它机甲所有地方的构造了如指掌，然后迪士尼给你的授权，这个东西才是正版。出厂之后有一个限量的问题，比如说限定多少体，并且也不会重新再做。

赵先生认为，这些模型玩具产品往往依托于独特的电影、动漫文化，目标对象都是忠实铁杆粉丝，认同这种独特文化产品的人群。

为了这些模型玩具，赵先生已经花费了100多万元，并依旧乐此不疲。记者了解到，在现实生活里，像他这样的玩家还真不算少。

在天津的一家商场里，记者见到了开网咖的程先生。在他的店里，客人不光能上网，还能够参观收藏品。程先生最感到骄傲的，是自己收藏了《变形金刚》电影中，从第一部到第五部的几乎所有形象。

玩具爱好者 程先生：当时这款雕像售价是在1.2万元左右，现在这款雕像的市价，玩家交流，应该是在2万元左右，原因就是因为当时作为该品牌推出的第一款雕像，它生产数量比较少，出厂的时间也比较早，这款雕像是在2013年左右出货的，距离现在也有大几年了，所以玩家反过来再去买的话，相对来说就比较困难。

程先生说，自己小时候经常幻想地球以外的世界是什么样子？而《变形金刚》的动画片和电影给了他答案，这深深地吸引了自己。随着年龄的增长，自己渐渐成了这个圈子里的玩家，直到把收藏结合进自己的店铺经营，二者相得益彰。

采访中记者发现，随着“二次元”文化的兴起，各种类型的手办、模型玩具、潮流玩具在市场中早已开始走俏。

在北京崇文门的一座影视动漫城里，集中着很多销售影视动漫周边模型店铺，老板告诉我们，来这里消费的，大都是80后成年人。

这些模型玩具虽然大都是早期的动漫题材，但它们在现今的模型市场中依旧保持着一定的热度，依旧有一群忠实的消费者在追捧它们，商品的销量也十分可观。

店铺经营者：我们这些年经过自己努力，不断拿到各大厂商的代理，客流量越来越多，网店也是销量每年都逐年上升，客流量方面主要是来自老客户，还有一些新的玩家，还有一些旅游的。

在这家摆放着好莱坞英雄电影衍生品的店铺里，老板告诉我们，来这里的顾客大都是有着英雄主义情怀的。

店铺经营者：定价从1000元至2000元、3000元、4000元，价格不等，后期也有一批专业的玩家，也对这些东西做过测评，也有可能会导致它价格涨幅。

现如今，如果您还认为“二次元”玩具是闭塞的小体量产品，那就大错特错了。无论是在“二次元”的发源地日本，还是大为兴盛的美国，甚至展现出蓬勃生机的中国，这些产品都已经显露出它的巨大消费动能。

来自国内一家大型行业研究咨询机构的数据显示，在中国，“二次元”核心用户已从 2014 年的 4984 万人上升至2017 年的 8000 万人；在2016 年，“二次元”相关产品的市场规模就已经超过 1000 亿元，预计未来这个数字将迅速成倍数增长。

责任编辑：张迪