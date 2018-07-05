不满“台独”压垮菠萝价格 岛内果农要赖清德下台

原标题：不满“台独”压垮菠萝价格，岛内果农“北上抗议”要赖清德下台

台果农4日扔菠萝表达对当局的不满。

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]菠萝产销失衡、价格崩跌引发民怨，台湾中南部农民4日到“行政院”抗议。一些人大骂“行政院长”赖清德的“务实台独工作者”论调让他们血本无归，希望蔡英文当局务实改善两岸关系。

岛内蔬果价格崩盘，几百名农民4日北上抗议。他们聚集在“行政院”门前高喊“政府无能 农民无辜”口号，怒砸菠萝，并递交“十大救农建言书”，呼吁建构完整产销制度、积极建立预警机制以及积极开拓外销市场等。据中时电子报报道，有农民当场发飙称，为了“行政院长”赖清德“务实台独工作者”一句话，“台独变成‘台湾农产品有毒’”，今年3月以后外销订单都没了，一切完蛋了。他们强烈要求“农委会主委”林聪贤和赖清德下台。

菠萝农北上抗议总领队简源松受访时感叹道，许多农民损失超过30万元（新台币，下同），种得越多损失越多，这次北上就是希望有关单位能补偿农民，“以前我也支持民进党，现在都没信心了”。前去声援农民的国民党“立委”张丽善痛批，“这是台湾农民最惨的一年”，种什么损失什么，而这次菠萝农北上抗议行动受到许多政治力的打压，但他们仍不受影响站出来表达心声，令人佩服。张丽善请赖清德以“台湾苍生”为念，不要过度表达个人的政治立场，重新建立两岸稳定发展关系，为台湾农产品打开外销渠道。联合新闻网称，农民原定动员上百辆游览车北上陈情，但最后只去了200多人。简源松坦言，有关部门频频施压，希望农民不要抗争，也有人叫他不要去，但他一定要讨公道。

针对农民抗议，绿营仍不断进行辩解。台“行政院”发言人称，过去一段时间，“农委会”持续管控菠萝价格，并非如农民所说置之不理，目前菠萝价格已逐渐回稳。民进党党团干事长何欣纯称，最近常有号称是农民的人在唱衰农产品价格，在野党不断喊农产品价格崩盘，营销手法上真的会“越喊越低”，希望适可而止，不要沦为口水战和政治操作。针对是否有民进党人施压阻挠农民北上，何欣纯称，是“有人动员”农民北上，没听说有绿营民意代表施压。民进党“立委”陈明文还称，有电视台大幅报道嘉义菠萝价格崩盘，“恶意”将其归咎于赖清德的“台独”论调，他很不以为然。

事实上，为了阻止农民抗议，台当局临时发出“三支箭”。据台湾《中国时报》4日报道，“农委会主委”林聪贤3日出马承诺，将扩大农产品外销、加工、直销各10%，目标是5年减少产销失衡发生率。他称，菠萝在端午节前后遇到连日大雨无法外销后，“农粮署”第一时间启动收购加工机制，第二天价格就回稳；至于香蕉部分，无论哪个政党执政，香蕉都有价格不稳定的问题。对此，简源松反驳称，目前全台菠萝种植面积超过1.6万甲（甲是台湾农民计算田地面积的单位，1甲等于9699平方米，约合14.5亩），之前内销通路、加工厂及外销市场各占1/3，不至于造成产量过剩问题，却因赖清德一句“我是务实台独工作者”让菠萝少了销陆订单，使台湾供需市场大乱。他还说，“农粮署”6月30日启动收购机制，根本于事无补，因为已到菠萝季尾声。联合新闻网4日透露，云林质量较好的菠萝每斤只有6元，卖相较差的1元还乏人问津，农民大叹一箱50斤菠萝还换不到一个便当。其他水果的处境也不妙，像台南市楠西爱文芒果的价格大跌，1公斤收购价仅22元，木瓜1公斤更是只有3元，农民欲哭无泪。

联合新闻网评论称，林聪贤郑重其事地拿出解决产销失衡的“三支箭”，消毒意味浓厚，但根本射不中靶心，恐怕只是虚软无力的水枪。《中国时报》4日说，若说劳工是民进党心中最柔软的那一块，农民肯定是被执政党吃够够的那一块。香蕉、菠萝价格崩盘，显见果贱伤农在台湾不是新鲜事，既然不时上演，何以当局多年来端不出具体解决方案。文章说，官员紧急南下安抚不成，还放话分化农民，难怪被批“除了讲干话，什么都不会”。

责任编辑：张迪