台电摸黑将核四燃料棒运往美国 马英九:错误决定

原标题：重启无望？核四燃料棒摸黑运往美国，马英九：一个错误的决定

[环球时报驻台北特约记者 李名]“核四，再见”，多家岛内媒体4日不约而同地用这个标题，报道了首批核燃料棒运送美国的新闻。舆论称，这表明核四重启已然无望。

4日凌晨，台电公司运出第一批、共80束燃料棒，“原能会”全程在旁严格检查，警方也出动大批警力戒护。《经济日报》透露，台电计划把核四电厂转型为综合电力园区，厂内1744束核燃料棒预计2020年年底前全数输出。按照规划，核燃料棒输出分三个阶段，运送、拆解及再利用，目前确认将由原厂全球核燃料公司进行运送和拆解，并进行异地保存，未来找到合适买家后，就可以转售。台电发言人徐造华称，基于保密规定，他不能透露运送时间、地点及方式等相关细节，不过“2025年非核家园”政策不变，因此没有核四重启的可能。他说，核燃料棒外运加拆解费用共计6.9亿元（新台币，不同），但如果不外运，每年保管费高达1.4亿元，因此最后还是决定将其异地储存，未来如果没有找到买主，则会将燃料棒进一步拆解，回收铀并视市场行情出售，越早处理就有越多时间找到买家。

针对台电摸黑将部分燃料棒运往美国，台“行政院”4日回应称，“出去就是出去了，就是非核家园往前迈进”。新北市长参选人苏贞昌批评国民党当年没有远见和能力处理，导致台湾现在要面对核电厂遗留的核废料等种种问题。台湾地区前领导人马英九则批评“这是一个错误的决定”，将使核四重启非常困难。他说，最近美国商会发表白皮书，特别请蔡当局提供足够的电，连外国人都看出这个需要了，“我们不应该再装糊涂”，未来一旦发生问题，“还是需要它”。核四前厂长王伯辉还表示，燃料棒运出他比谁都痛，目前唯一方法是大家努力联署公投，让“以核养绿公投案”赶上年底选举。

位于新北的核四可谓命运多舛。1999年3月正式动工后，次年就因政党轮替宣布停建，之后又在“释宪”及巨额赔偿金压力下宣布复建。2013年，前“行政院长”江宜桦宣布核四的一二号机封存，未来若启用须“公投”。联合新闻网称，总建造费用达2838亿元的核四厂正式宣告运转无望，确定走入历史。不少媒体批评蔡英文当局一意孤行推动“非核家园”，不想给台湾“留一盏灯”，将使台湾陷入缺电危机。

责任编辑：张迪