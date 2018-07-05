原标题：美媒：小鲜肉令中国男性化妆越发流行

美国《精日传媒》7月4日文章，原题：男士与化妆品：中国美容正变化的面孔 “我每天都化妆”，上海交大学生安迪·顾说，“我从来不告诉我爸，怕他生气。我的妆很淡，用一些遮瑕产品，增加皮肤光泽度。这让我感觉很好。”

对顾这样的中国年轻人而言，奢侈化妆品是女性专属的观念已然过时。尽管传统上中国是个性别角色不可动摇的国家，但在正转变的现代中国，男性美容产业正红火发展。据统计，如今中国男性平均每周花在个人仪容仪表上的时间约为2.2小时。

由于名人带头接受男性化妆及传统的性别判定准则变模糊，中国男性化妆品市场将成为全球最有利可图的市场。根据欧睿国际预测，中国男性美容消费年增长率预计到2019年将达13.5%，远超全球男性美容市场5.8%的增长率。

业内人士说，千禧一代男性消费者是现今中国美容市场的主要群体。在当今流行文化中，人们常看到年轻男性“名流”化妆或为美容产品代言。2017年法国某化妆品牌让一名中国男演员当形象代言，在华销售增长49%。在中国，如今“小鲜肉”这类词被用来描述引领这类新美容革命的男性群体。

针对男性的市场营销已出现。据统计，2017年96%男性电商零售用户至少购买过一次美容品或化妆品。《去性别化消费：中国性别趋势报告》说，过去三年来，男性美容产品销售量同比几乎翻倍。中国男性对面膜、BB霜、遮瑕产品和眉笔的需求增幅大。顾说：“中国男性如今不仅仅是用护肤品，还化妆，我的很多男性朋友每天还用遮瑕产品。”

今年父亲节，众多化妆品品牌推出针对男性的活动，这折射出中国社会在性别角色和生活方式上正在改变的观念。（作者塔姆辛·史密斯，陈一译）

责任编辑：张迪