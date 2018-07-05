中国设债务陷阱夺港口?斯里兰卡驳斥美媒抹黑报道

原标题：美媒抹黑报道在斯持续发酵，挑动斯里兰卡社会对立

[环球时报综合报道]《纽约时报》等西方媒体上月底污蔑中国“用债务陷阱令斯里兰卡将汉班托塔港拱手相让”的报道，在该国持续遭到反驳。当地时间2日晚，斯里兰卡一些议员召开电视新闻发布会，谴责这篇报道，并将矛头指向为《纽约时报》提供后勤帮助的两名当地记者。

这些议员批评斯里兰卡记者巴斯蒂安斯和瓦那南替现政府工作，诽谤前总统拉贾帕克萨。“斯里兰卡议员盯上时报调查记者”，《纽约时报》3日以此为题报道称，这个发布会之前，社交媒体上一直有人在“败坏”这两名记者的名声，攻击他们的家人。报道所说的“攻击者”包括拉贾帕克萨的儿子纳马尔。他说，巴斯蒂安斯和《纽约时报》抹黑文章的作者哈比卜收了斯里兰卡现政府的钱，才写了相关文章。而这篇批评纳马尔的最新文章，作者正是哈比卜。

哈比卜在《纽约时报》6月25日的挑唆性文章中称，拉贾帕克萨从中国政府贷款10亿美元，为他的家乡汉班托塔建一座港口。文中诬称中企“资助拉贾帕克萨2015年的竞选”，并引述斯里兰卡官员的话称，汉班托塔港谈判“一开始就包含共享情报”。这一报道遭到中国驻斯里兰卡大使馆的反驳，被斥不实。

该报道也进一步撕裂斯里兰卡。斯里兰卡“商业在线”4日报道说，哈比卜的文章在斯政界和媒体界引发反响。反对派强烈质疑这篇文章，现政府官员则力挺哈比卜。哈比卜的推特账号上也疾风暴雨，尖锐批评者和坚决支持者互不相让。哈比卜则在3日的新文章中渲染斯里兰卡的舆论环境，称该国对记者来说是最危险的国家之一。（陈欣）

责任编辑：张迪