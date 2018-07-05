“投机台独”赖清德“变脸” 喊话称非常欢迎陆客

原标题：“投机台独”赖清德“变脸”称非常欢迎陆客，打的什么算盘？

[环球时报综合报道]台湾“行政院长”赖清德关于两岸关系的新姿态在岛内引发轰动，他向大陆“游客”喊话，欢迎他们赴台旅游，强调“中国大陆”，而非此前他惯用的“中国”。赖清德发表这番言论之前，蔡英文接受西方媒体采访时，公开鼓动全球“民主国家”联手“遏制中国”，赖清德是要与蔡英文切割吗？

赖清德是3日在岛内一家媒体倡导台湾观光产业竞争力的活动中发表这一言论的，出席活动的还有台“文化部长”、台湾观光协会会长等人。他在致辞中称，未来将把台湾打造成一个“好的观光品牌”，台湾观光拓展的方向要多元，“我们非常欢迎中国大陆的观光客来台旅游，不管是团客或是自由行，住饭店或民宿，我们都非常欢迎！”

台湾《联合报》称，赖清德向“陆客”喊话格外引人注意，他致辞时两度提到“中国大陆”，并非过去惯用的“中国”。《中国时报》引述香港“中评社”的分析称，赖清德还在其脸书上重申欢迎“中国大陆”观光客来台旅游，“行政院”发布的新闻稿引述赖清德发言，也是写“中国大陆”。报道称，比起先前蔡英文称对岸使用的“中国”，赖的用词明显和缓。是否代表民进党在两岸议题的处理上，将改变当前针锋相对的态势？

国民党基隆市长提名人谢立功3日质问赖清德，先前不是不屑陆客来台旅游，恐践踏神圣又美丽的“台湾国土”吗？怎么现在又喊话叫对方来花钱，利用你们最痛恨的“人民币”促进台湾经济发展呢？谢立功怀疑蔡政府的高阶官员有“精神分裂”倾向，从赖清德发言可知，原来“台独工作者”的外号只是骗深绿支持者的选票用，遇到财政紧缩时仍是“发夹弯”，向现实低头，“台独理想还是填不饱肚子”。台“总统府”前副秘书长罗智强在脸书发文嘲讽说，“这些人到底是脑袋不正常，还是精神不正常？既要拼台独，又要赚陆客钞票……”他说，“以前痛批直航会变成木马屠城，现在倒是希望木马来观光……”

“赖清德是愿意守法了？愿意承认自己是中国人了？还是只是看在钱的面子上装模作样？”岛内资深媒体人黄智贤在脸书上写道，赖清德欢迎陆客来台，还称对岸是中国大陆，这表明，其实，每个人都知道真正可以拯救台湾观光业的就是大陆观光客。她说，蔡政府上下已改口称对岸是“中国”，这当然就是把自己自外于中国，事实上，“两岸人民关系条例”很清楚地界定了要称呼对岸“大陆”。

“赖清德可被视为‘投机台独’，这类人的特点是将‘台独’视为捞取政治经济利益的工具。”熟悉当地政治的台湾中国文化大学教授邱毅4日对《环球时报》记者说，赖清德此次强调“中国大陆”不是口误，更非偶然，而是因为台湾的观光业境况可谓奄奄一息，大陆游客已减少1/3，而其他地区的游客在消费上远远不能弥补，解决方案只有求助于中国大陆。为此赖清德不惜与蔡英文“打对台”，赖清德的新态度相当于承认 “台湾与大陆是一个中国的两个地区”。

就在4日，台湾南部的果农杀到“行政院”，痛骂“政府无能”，让水果价格崩盘，示威者把带来的菠萝摔在“行政院”门前，高喊“赖清德下台”。许多果农认为，是赖清德公开宣扬“台独”使岛内的香蕉变成“台独香蕉”，无法向大陆出售。台媒称，当天蔡英文在民进党中常会上对香蕉崩完菠萝崩大发脾气，怒问下一个是哪种水果？岛内上周的民调显示，75.1%的民众支持“政府尽力改善两岸关系，让农产品可以顺利销往大陆”。

“赖清德在与蔡英文切割。”中国社科院台研所研究员金奕4日接受《环球时报》采访时说，民进党选情堪忧，赖清德看上去不想被蔡英文抱着一起溺水，他有自己的政治算计，不想背负蔡英文政策带来的包袱。

赖清德确实露出疏远蔡英文的迹象。上月25日，蔡英文接受法新社采访时鼓动全球“民主国家”联手“遏制中国”，当晚赖清德在一个公开场合强调将“拼经济”作为自己最重要的工作，还声称主张两岸“求同存异”，以和解取代对抗。岛内媒体注意到，随着年底岛内县市长选举临近，蔡英文忙于为民进党参选人辅选，赖清德却相对低调，参与的活动大多是参观企业、颁奖活动等，这被认为是赖清德担心被民进党败选拖累。

邱毅认为，“投机台独分子”是善变的一群人，“一旦解放军兵临城下，他们会率先投降”，因此赖清德的变脸不足为奇。他还表示，值得注意的是，对赖清德的新言论，岛内“独派”媒体和政治人物都没有出面斥责，这表明“独派”现在境况之窘迫。

责任编辑：张迪