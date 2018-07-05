台媒体人谈赖清德示好大陆:他今后怎么做才是重点

原标题：岛内媒体人谈赖清德“喊话”示好大陆：他今后怎么做才是重点

[环球时报综合报道]台湾“行政院长”赖清德关于两岸关系的新姿态在岛内引发轰动，他向大陆“游客”喊话，欢迎他们赴台旅游，强调“中国大陆”，而非此前他惯用的“中国”。赖清德发表这番言论之前，蔡英文接受西方媒体采访时，公开鼓动全球“民主国家”联手“遏制中国”，赖清德是要与蔡英文切割吗？

去年9月赖清德上台后，一度风头无两，他多次公开宣称自己是“务实的台独工作者”，气焰嚣张，成为岛内台面上的“头号台独分子”。随后两岸局势陡然紧张，大陆军机频繁绕台、台当局接连被“邦交国”抛弃等都被岛内认为缘于赖清德的挑衅。上月“台湾民意基金会”的民调显示，赖清德的不满意度已超满意度，《中国时报》称，民调低迷的赖清德可能下台。就在昨天，台南果农奔赴“立法院”痛批赖清德的“台独”言论使他们的香蕉等无法销往大陆，价格崩盘。岛内民意汹汹，不管是不是权宜之计，赖清德向大陆低头了。

“赖清德面前有‘三座大山’，观光业萎缩只是其一。第二个是果农危机，如果大陆推迟出手购买台湾水果，赖清德将更为焦急。进入7月，随着岛内新一批大学生毕业，在岛内失业率屡屡上升的经济环境下怎么安置这些年轻人将成为赖清德的第三个危机。” 台湾中国文化大学教授邱毅4日对《环球时报》分析说，“岛内几乎所有经济问题的解决办法其实都会落在两岸关系上，因此，投机的赖清德在两岸关系方面可能会有更多‘温和或示好’表态”。

岛内有句俗语，叫“闹市辱人，后巷道歉”。台湾一位资深媒体人士4日对《环球时报》记者说，赖清德在“立法院”公开宣称自己是“务实的台独工作者”，如果将此比作“闹市辱人”，那么现在他在一家媒体向大陆游客喊话、示好就相当于“后巷道歉”，这样的简单表态不可能被大陆各界接受、换来信任。这位人士说，大陆坚持的是“听其言，观其行”，赖清德今后怎么做才是重点。

事实上，赖清德的表态看上去连岛内网民都说服不了。连岛内一家“独派”媒体网站上，网民都纷纷讥讽、抨击赖清德，有人反问：“务实的台独工作者欢迎陆客？他自己脑残，还是当大家白痴？”

岛内一些时政分析人士认为，赖清德的新姿态可能还与美国有关。赖清德宣称自己是“务实的台独工作者”时，美国不断有人提出“友台法案”，“台独”势力以为这是捆绑美国的机会。但随着时间过去，美国的承诺看上去都是“听得到，吃不到”，让他们心慌意乱。台湾前“国防部副部长”林中斌3日接受“美国之音”采访时称，华盛顿与北京的关系是“斗而不破”，双方在台湾问题上也是如此，因为破就等于世界毁灭，双方都有核武器。他称，美国内政操作大家都很清楚，国会跟行政单位两回事。国会通过的法案行政单位可以不签，签了离落实又有一段距离。

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