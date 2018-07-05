日媒：安倍拟最早10月访华 前提是连任自民党党首

原标题：日媒：加快改善日中关系，安倍拟最早10月访华

[环球时报综合报道]日本共同社4日报道称，日本多名政府相关人士当天透露，日本首相安倍晋三正在探讨最早10月访问中国，与中国国家主席习近平举行会谈。该报道说，安倍有意在自民党总裁选举后尽早实现访华，以加快日中关系改善步伐。

除了出席国际会议，日本首相最后一次单独访华是2011年12月的时任首相野田佳彦。安倍此次访华的前提条件是在9月的自民党总裁选举中再次当选。据日本相关人士透露，日本政府通过外交渠道向中方传达希望在总裁选举后尽早实现安倍访华的意愿。据称，目前尚未得到中方具体答复。中方似乎有意谨慎弄清总裁选举形势。

共同社称，中国政府此前就12月在北京举行日中韩领导人会议并借此机会接受安倍正式访华的方案向日方征询意见。围绕访问日期和形式，仍在继续进行谨慎调整。在5月与访日的中国总理李克强会谈后，双方就实现安倍年内访华达成一致。（宗文）

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