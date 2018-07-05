工作多久能买一个巨无霸汉堡？中国香港全球居首

原标题：全球“巨无霸指数”，香港排第一

[环球时报综合报道]瑞士联合银行集团近日公布了2018年“巨无霸指数”的最新排名。其中，在中国香港，劳动者平均仅需工作10分钟左右，就可以买一个“巨无霸”汉堡，而在巴西圣保罗和里约热内卢，人们需要工作将近1小时的时间才可以买得起一个“巨无霸”。

“巨无霸指数”是英国《经济学人》杂志在1986年9月首次推出的，它是一个非正式的经济指数，在假定购买力平价理论成立的前提下，用以测量两种货币的汇率理论上是否合理。由于麦当劳餐厅早已成为全球化的标记，所以一个国家巨无霸汉堡的定价也反映了这个国家经济与消费能力。

据巴西《圣保罗州报》2日报道，瑞银集团每3年使用“巨无霸指数”对全球77个城市的生活成本进行调查分析。在瑞银集团的此次调查中，排在首位的是中国香港，劳动者只需要11.8分钟就可以购买一个巨无霸汉堡。第二位是中国台湾，需要工作12分钟，第三位则是日本东京，需要12.2分钟。此次排在榜单最后一位的是肯尼亚的内罗毕，劳动者需要工作1033.8分钟才能够购买一个巨无霸汉堡。（陈洋）

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