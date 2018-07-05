人民日报:自古当官发财两条道 戴官帽别想鼓腰包

原标题：“安分”才能“安生”（人民论坛）

说到一些官员落马，有位老纪检甚为感慨：这些人具体情况千差万别，但有一条大抵共同，这就是——不安分。

“分”在哲学上叫度。安分，就是做人做事要把握恰如其分的限度，限度之内是“本分”，超出限度成“非分”。正所谓“凡事勿过度”，人生在世，说话办事不出格破规，社会才能和睦安定。领导干部负责一方良序，自身尤当在位守规。

据《资治通鉴》记载：有人劝唐代开元名相张嘉贞买田地住宅，他说，我居宰相高位，担忧什么饥寒？如果犯了法，即使有田地住宅，也没什么用。人之基本需求满足之后，财富并非多多益善，反可能成为惹事生灾的导火索。如果既想做官又想发财，与齐人之女“欲东家食而西家宿”无异。权力染上了铜臭味，是最大的从政风险。自古当官发财两条道，想戴官帽就别想鼓腰包，同时追两只兔子将会一无所获。

人生有限，为官有止。领导干部进退上下，当由组织和人民量才而用，个人应当也必须服从决定、接受安排。如果两眼向上，只盯着位置搞自我设计，围绕升官干事、干事只为升官；或者看到别人提拔了眼睛就发红，一个位子干久了心神就不宁，做出了一点成绩就居功自傲、向组织讨价还价；甚至于剑走偏锋，搞起拉票贿选、攀龙附凤、跑官要官那一套来，凡此种种都只会得不偿失，甚至自取其辱。

领导干部都会拥有一定权力。这权力无论大小，都是来自人民。为民用权，必须知边界、不可滥权，有约束、不能任性。有的人不是安分守己干工作，而是“一朝权在手，便把令来行”，搞“我的地盘我做主”，把“班长”当家长做，把“公家”当自家管，什么话都敢说、什么事都敢定、什么钱都敢花、什么规都敢破。古人告诫“人一生大罪过，只在自是自私四字”，为官者尤须兢慎，不可不讲敬畏，不能为所欲为。

做人安分，贵在安“心”。所谓“君子素其位而行，不愿乎其外”，心不越轨，才会行不出格。共产党人为官，图的是造福百姓。葆有为民之心，才能做到安守本职、知责尽责，拎着“乌纱帽”无怨无悔埋头干事，甘当党的“一块砖”、革命的“螺丝钉”。毛泽东曾讲共产党的纪律是铁的，比孙行者的金箍还厉害，还硬。领导干部面临的诱惑多多，拥有一颗律己之心，才能追求道德的高线、严守纪律的底线，向上向善、行稳致远。进步上一时快点慢点、利益上一时多些少些，都是再正常不过的事。修好谦让之心，就不至于有那么多的“想不通”“不服气”，落入“伤心比快乐来得多”。

“吉莫吉于知足，苦莫苦于多愿。”为官做人切不可私心过重、贪慕虚荣，适度方显气度，安分才得安生。

责任编辑：张迪