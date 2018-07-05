新京报:不再拼论文 应用型人才评价返璞归真

原标题：不再拼论文，应用型人才评价返璞归真

■ 社论

社会的发展需要方方面面的人才，各类人才有不同的特点，不应该也没必要拿着一个标准来衡量所有的人。

日前，中办、国办印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》，要克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，不将论文、外语、专利、计算机水平作为应用型人才、基层一线人才职称评审的限制性条件。

在此之前，外语和论文一直是应用型人才评定的制度性障碍。取消这类制度性障碍的呼声总算得到了回应。

众所周知，教师、医生、工程师，均属于实践性很强的职业或岗位，他们工作的特点明显不同于科研岗位，尤其是基础科研岗位。这类职业需要一定的理论基础，但需要更多的是经验。

一个优秀的教师、医生和工程师，如果能很好地掌握外语扩大视野，这有利于更好地开展工作；如果掌握一定的理论基础，结合自己的工作经验，将自己的工作经验理论化、系统化，写出优秀的论文，这当然很好。

但是，真正能体现和衡量他们水平的，是看教师培养了多少优秀的学生，看医生拯救了多少病人，看工程师解决了多少实际的设计和工艺难题。他们不一定非得熟练地掌握外语，也不一定非得写出优秀的论文，发表在什么级别的期刊上。

而且，迫于职称评价中的论文和外语要求，许多人也不得不去学习外语、撰写论文，这往往耽误了他们的时间和精力，甚至会催生一些外语考试、刊发论文相关的黑色利益链条。这在过去闹出过不少荒唐事，更让深陷其中的老师、医生、工程师们苦不堪言。为了应对不合理的评价标准，一些人不得不找门路、托关系、买版面、抄袭等，这也让他们走在了违规、违法的边缘。

其中许多人也会意识到一些做法不合适，但看着别人因此而受益，自己坚持原则却得不到制度性的认可。不想为又不得不为，如此便会降低道德标准，淡化羞耻之心。久而久之，自己的研究水平没提高，反倒是道德要求却降低了。

应用型人才，特点是应用，优势也是应用，他们也许并不善于做理论化分析、系统总结。教师本该花更多的时间来了解学生，医生应投入更多的精力去熟悉病人，而工程师重心在于测量工程条件。

学生千差万别，病人情况迥异，工程项目更是条件各不相同。鉴于不少时候“学了外语自己用不上，发了论文同人看不上”的现状，如果有时间和精力，应用型人才还不如去深入了解自己的工作对象，大可不必刻意花在外语和论文上。

每朵花都有不同的特点，一起装扮了美丽的春天，互不否定，各美其美。不要拿着栀子花来责怪迎春花不香，不要拿着牡丹来苛求桃花不雍容华贵。

人也一样，社会的发展需要方方面面的人才，各类人才有不同的特点，不应该也没必要拿着一个标准来衡量所有的人，不应该也没必要拿着科研型、理论型人才的标准，来衡量和评判应用型人才。去掉不必要的“包袱”，也是给一线的应用型人才们减负，让他们有更多时间钻研业务，成就真正的“匠人精神”。

责任编辑：张迪