明年底北京全市将实现路侧停车全部电子收费

原标题：明年底路侧停车全部电子收费

目前城六区及通州电子收费停车位增至4800个，将对违法停车场加大处罚

2017年12月26日，城六区和通州区37条路段开始试点路侧停车电子收费。图为路侧停车位电子收费桩。 图/视觉中国

新京报讯 （记者裴剑飞）目前，北京城六区和通州区路侧停车电子收费覆盖道路已增至43条，电子收费停车位已增至4800余个。昨日，北京市交通委停车管理事务中心、石景山区交通委、朝阳区交通委相关负责人介绍了路侧停车电子收费实施进展。根据规划，2019年12月1日起，北京全市将实现道路停车电子收费全覆盖。

朝阳成立停车公司接收路侧停车场

“2017年12月，城六区、通州区37条试点路段4086个路侧停车实行电子收费试点。截止到2018年上半年，各区都在逐步增加覆盖范围。”市交通委停车管理事务中心相关负责人表示，截至6月底，城六区和通州区电子收费覆盖道路增加至43条，新增747个电子收费车位，共产生电子订单217.9万笔。新增车位全部采用高位视频进行覆盖。北京交通APP的路侧停车注册用户已达7.5万人，其中绑定车牌用户数为4.2万。

据朝阳区交通部门相关负责人介绍，2017年，东大桥路等4条道路实现了路侧电子停车收费，根据每条道路情况，采用地磁、视频桩等不同形式。今年将大力推进路侧电子停车收费，成立国企性质的朝阳停车公司，陆续接收朝阳路侧停车场。

石景山区交通部门相关负责人介绍，该区2016年底率先实行路侧停车电子收费试点，在两个路段344个车位进行试点，主要选择视频桩和地磁形式。“下一步将对行政服务中心施划电子停车位，方便前来办事的人。”该负责人表示。

东西城通州率先实现电子收费全覆盖

根据规划，2019年年底，北京全市路侧停车将实现电子收费全覆盖。据了解，具体计划分三步推进：2019年1月1日起，东城区、西城区、通州区，道路停车电子收费全覆盖；2019年7月1日起，朝阳、海淀、丰台、石景山区道路停车电子收费实现全覆盖；2019年12月1日起，全市要实现道路停车电子收费全覆盖。

“电子收费可有效避免乱收费，私议停车费，同时有利于管理部门有效掌握辖区内路侧停车情况。”市交通委停车管理事务中心相关负责人表示，停车行为将有据可依，可为欠缴追缴提供证据。为规范管理，北京将加快电子票据系统对接测试工作，并对违停等行为依法处罚，对违法停车场和私划停车位加大处罚。

北京工业大学城市交通学院院长陈艳艳认为，路侧停车电子收费是实现停车精细化管理的有益举措，也是停车管理改革的大势所趋，有助于培养车主“停车入位、停车付费”的习惯，并在一定程度上解决因停车问题产生的纠纷。

■ 贴士

遇路侧停车问题可拨打12328

为规范路侧停车电子收费管理，停车管理员上岗前要进行专业培训，上岗时要佩戴资格证。遇到停车管理员议价、私收现金但不代缴停车费等问题，请车主务必投诉。“黑收费管理员”是没有上岗资格证的，下一步北京将加大对“黑收费”的查处力度。

据介绍，在路侧停车时遇到任何问题，可拨打收费公示牌上的电话或北京交通服务监督热线12328，还可通过北京交通APP反馈。拨打67301616可查询朝阳区停车场有无收费资质；拨打96310城管热线可投诉非法停车场；拨打12358可反映价格问题。

责任编辑：张迪