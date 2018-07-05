环球时报：日本准航母将赴南海 对中国来说蛮刺眼

原标题：社评：南海不该是日本军舰表演的地方

据路透社4日报道，日本将在9月派它的大型“直升机航母”到南海和印度洋巡航，为期两个月。如果成行，这将是日本准航母连续几年赴南海巡航。路透社援引日本官员的话称，该行动象征着日本为了推动“自由、开放的印度太平洋地区”战略所做出的努力。

对中国人来说，这无疑是个蛮刺眼的消息，和中日关系正趋于改善的整体氛围很不协调。它对应了坊间流传的对日本外交表现的一种评价，那就是东京的语言和行动经常发出相互矛盾的信号，有时候我们难以搞清它是故意这样做，还是不了解言行不一可能对中日关系的改善进程造成损害。

对日本向南海派“准航母”的真实意图，存在各种分析和猜测。一种较主流的看法认为，这是东京向华盛顿展示忠诚的象征性举动。美国希望保持南海这个地区的热度，并带头在南海用“自由航行”向中国示威，它很需要盟国前来壮声势，避免自己落单。

我们注意到，一段时间以来有多个美国盟友表示要派军舰来南海执行“自由航行”，它们包括法国、英国等。但它们大多还只是把这件事挂在嘴上，或者只是军舰“路过”了南海，这件事成了微妙的游戏。澳大利亚也表示要来“自由航行”，但到底来没来，什么时候来的，也像是笔糊涂账。

日本准航母“出云”号上次来南海是被媒体“追踪”了的，这次“加贺”号还没来，消息就透出来了，东京算得上是配合美国“自由航行”相对最高调的了。

东京是仅仅想向华盛顿交差，还是它想通过这样做主动对北京进行牵制，制造一张同中国博弈的筹码呢？或者这还是它让本国军力走得更远计划的一部分？也许日本的确想一石多鸟，它想在南海给自己新建一个外交支点，增加自己在这一地区安全上的存在感。

总之，日本大概想得挺多的，它打这个擦边球也挺固执的。对于它这样做的后果，姑且可以做出以下分析。

第一，日本准航母巡航南海，对中国构不成实际威胁，尤其影响不了中国南海的岛礁建设。事实上，日本军舰巡航的冲击力要比美国军舰这样做的冲击力低。日本军舰若闯中国岛礁12海里，对它的风险将会很大，相信日方了解它没有能力承担那些风险，因此大概不会那样做，而会选择争议较小的穿越方式。

第二，无论日本军舰打着什么样的旗号去，都会被看成是对中国的政治和外交挑衅。制造可控的这种印象，应该就是东京的目的之一，否则它的军舰就白来了。中国人对此反感，它也很清楚。但这就是日本处理对华关系的一种方式。

第三，日本的这种挑衅肯定会负面影响中日关系，中国对其开展某种形式的报复，这样的可能性由它一手制造出来。东京清楚中国有能力这样做，手段并不少，如果中日开展海上“一报还一报”的博弈，它大概得不到什么便宜。

南海不应是日本寻找存在感的地方，它是这里典型的域外国家，南海通道对日本商船一直保持了完全的开放，它在这里应该是以德报德的姿态。它对美国南海行动的配合必须克制，充分考虑中国的感受，这里也不是它与中国开展博弈的合适地点。

中日正处在改善关系大的爬坡期，希望东京分清两国关系的主次，并在中美之间展现应有的战略智慧，不搞既不利地区和平、也有损自身利益的选边站。中日是永远的邻居，恪守建设性的邻里之道对日本来说有益无害。

责任编辑：桂强