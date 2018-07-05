原标题：头条 | “台独工作者”赖清德说欢迎大陆游客，你信吗？

台媒报道称，台湾旅游观光业目前正遭遇极大的困境，明明是暑假，饭店业生意却不佳，有饭店业者形容，这是30年来最糟糕的一年。

据报道，台湾当局行政机构负责人赖清德3日下午出席某活动致辞时，特地向大陆游客“递出橄榄枝”，强调欢迎“大陆”的观光客来台旅游。赖清德此次并没有像之前那样直呼“中国”，而是改口称“中国大陆”。

▲赖清德

有媒体分析认为，赖清德试图站在决定政策的制高点，透过惠及民众的措施，以及对经济的拉抬，替民进党争取选民支持，力求2018能够胜选。但同时也有台媒披露，台湾观光业者表示，陆客赴台个人游被台当局进行“放大镜式”的审查，无理由要求补充资料的情况越来越多。

业内人士称，此前入台证办理时间短，基本没有补交材料的情形。但如今，台当局在审核陆客申请时形形色色的要求越来越多。一位民宿业者称，有位个人游陆客为去花莲海边看星星，前后竟然被台当局要求补件8次……

一面称欢迎并呼吁大陆游客赴台旅游拉动台湾经济，另一面又在陆客赴台证件上进行百般刁难，民进党的做法前后矛盾，让人怀疑其诚意。于是有舆论质疑，这是否又是民进党为年底的选举讨好选民的一次把戏和骗局？

中国国际经济交流中心助理研究员田栋在接受参考消息网记者采访时表示，赖清德发表欢迎陆客的言论而台当局却在陆客赴台自由行问题上进行“放大镜式”审查，看似矛盾，实则不然。

▲大陆游客在台东热气球嘉年华上欢呼跳跃。（新华社）

田栋表示，简单地说，民进党这种“左右互搏术”的目的都是为拼选举、拉选票而服务，为了选举做出互相矛盾的事情对于民进党来说也不是第一次了。我们看到，赖清德此次讲出欢迎大陆游客赴台，正是因为年底选举临近，台湾民众认为民进党不承认“九二共识”是造成陆客来台人数骤减、对台湾观光业造成巨大冲击的主要原因。台湾的酒店、民宿、餐饮、交通出行、旅行社经营等各方面业者都强调此种情形若继续下去，台湾将会“观光”变“关光”。同时，近期台湾水果出现丰收但外销下滑严重的现象，台湾果农也普遍认为这与5月赖清德的“务实台独工作者”言论有关。在这种情况下，赖清德讲出“欢迎大陆游客来台”，安抚基层民众并“稳固选票”的目的明显。

田栋指出，实际上，台当局严苛审查陆客来台的动作并未停止，近期更是做出驳回东南卫视记者驻台申请的处理，实际上也是要向深绿选民展现立场、姿态，为年底选举服务。

媒体观察到，比起先前蔡英文称呼对岸使用的“中国”，此次赖清德使用“中国大陆”明显和缓许多，这是否也代表民进党在两岸议题的处理上将着手改变当前态势？

对于这种说法，田栋认为，赖清德开始用“大陆”来称呼对岸，似乎有些让人出乎意料，但实际上这还是为选举考量挽回政治声誉的一种手段。对赖清德及其所代表的民进党新潮流系长期的“台独”立场，我们要有清醒认识，几句话并不会改变民进党推进实质性“台独”的步伐。

▲台湾商家在松山机场为自由行陆客服务。（中新社）

田栋称，近期蔡英文在接受西方媒体专访时，提出要国际社会“制约中国”的论调，就清楚表明了当前民进党在两岸关系上的立场。临近选举，民进党会不会因选举需要操弄统独议题，还需要继续观察。目前来看，民进党上台两年多来，内外交困，施政争议不断，发展经济办法不多，民众获得感低；反观大陆惠台政策成效不断彰显。两相对照，自然人心思变。此种情形下操弄两岸关系，必得不偿失。

责任编辑：桂强