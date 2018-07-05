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我国将提高生态汽车评价标准 尾气排放升为国六

我国将提高生态汽车评价标准 尾气排放升为国六
2018年07月05日 07:33 央视新闻
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　　原标题：我国将提高生态汽车评价标准

　　中国汽车技术研究中心昨天发布了2018年第一批生态汽车评价结果，同时宣布将提高我国生态汽车的评价标准。

　　中国生态汽车评价，是在汽车产品的全生命周期内，对汽车产品噪声、节能、环保等绩效指标进行的综合性评价。这次中汽中心对两款车型进行了评价，总体表现良好。截止到2017年，中国汽车技术研究中心共对19个车企的26款车型进行了评价，这一评价体系促进了产业的节能减排。

　　中国汽车技术研究中心副主任 李洧：折算到我们这二十六款车型，三百六十七万的年销量，总体来讲能节约油耗九百五十五万吨，同时降低尾气排放6.5万吨。

　　中国汽车技术研究中心同时宣布，将提高我国生态汽车评价标准。比如在评价尾气排放方面，将从原来的“国五”排放标准升级为“国六”排放标准，这将减少车辆尾气排放40%到50%左右。

　　中国汽车技术研究中心副主任 李洧：比如我们现在车内空气质量，甚至包括车里一些气味、味道等等，我们在今后的工作中也会加严这方面的评价。

　　记者了解到，在新能源汽车领域，中国汽车技术研究中心还将对新能源汽车百公里电耗、续航里程、电池使用寿命等方面进行深入研究，新能源汽车评价规程预计将在今年底发布。

责任编辑：桂强

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