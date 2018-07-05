军队“自断财路”3年：15个行业10万有偿项目停止

原标题：10万有偿项目停止，军改“攻坚战”再下一城

撰文 | 李岩

军报昨天（7月4日）的一条消息刷了屏，军改中又一个重要领域取得决定性成果。

“军队全面停止有偿服务项目清停任务基本完成，截至6月30日，10万个项目按期停止。”报道中，军方首次公开宣称停偿任务基本完成。

我军究竟有哪些项目需要进行停偿处理，老百姓此后还能否去军队医院看病？借着停偿任务的重要节点，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）带大家来看一下军队“自断财路”的3年。

15个行业、10.6万项目

事实上，政知见盘点发现这并非是军方第一次公布停偿进度。

今年2月，军报刊文称9.8万个项目已经按期停偿，进度达92%。而后的4个多月，停偿继续扫尾，又有2000个项目实现停偿，停偿任务基本完成。

不难计算，还有6000个左右的应停偿项目仍维持运行。军报透露，这些复杂敏感项目目前也正按照有关政策研究制定分类处置方案加快推进。

首先让政知君好奇的是，此前总数为10.6万个的军内有偿服务项目到底是些什么项目，涵盖了哪些行业？

2016年2月16日，中央军委下发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》，军队停偿任务就此开始执行。2年多以前，国防大学教授姜鲁鸣接受人民日报采访解释称，15个军内有偿服务行业主要涉及幼儿教育、新闻出版、文化体育、通信、人才培训、基建营房工程技术、储运设施、民兵装备修理、维修技术、司机训练、房地产租赁、农副业生产、招接待、医疗、科研。

分两批“前后脚”停偿

具体实施过程中，这15个行业因其特点还被归为两类，分“两步走”实现停偿：

第一步，10个行业2017年6月底前完成全面停止任务。这10个行业包括幼儿教育、新闻出版、文化体育、通信、人才培训、基建营房工程技术、储运设施、民兵装备修理、维修技术、司机训练；

第二步，另外5个行业计划2018年6月底完成。这5个行业主要涉及房地产租赁、农副业生产、招接待、医疗、科研。

为何实施这样的分步计划？姜鲁鸣解释称，2017年6月底前完成停偿的项目行业规模范围较小，涉及债权债务不深，利益纠葛相对简单，部分项目可纳入军民融合发展体系，任务相对较轻。而另外五个行业有相当一部分合同期限长、利益纠葛深，必须先通过试点摸索经验，再拿出可行性政策。“军队停偿涉及面广、情况复杂，实现全面停偿既要态度坚决，也要积极稳妥。”

“吃皇粮”的解放军第二次“自断财路”

有专家表示，军队有偿服务已经开展了20年。但实际上，20年以前我军同样进行过一轮停偿改革，只不过那一次不如这次来的彻底。

军队搞对外有偿服务是时代的产物，曾经被赋予有效配置资源的期望。改革开放初期，军队开展了一些生产经营活动，以弥补军费不足的压力。这些探索世界多国军队都曾尝试。

然而，当枪杆子与市场靠近，权力寻租空间让部队经商变了味道。1998 年，中央决定，军队、武警部队、政法机关一律不再从事经商活动。

不过，为了合理利用军队富余资源、支援国家经济建设，20年前的改革还是给军队留了上述若干行业的口子。“在当时第三产业薄弱和紧缺型经济的历史条件下，军队利用富余资源开展有偿服务活动，支援了国家经济建设，服务和方便了人民群众生产生活，同时也弥补了军费不足，积极作用还是很明显的。”姜鲁鸣称。

那么，为什么2016年开始的军改又要下定决心全面停偿呢？

军报刊文称，近些年来随着外部市场经济环境的发展变化，加之内部制度不够健全完善，一些单位有偿服务的摊子越铺越大，甚至出现违规运行、滋生腐败等突出问题，既严重冲击干扰正常的战备训练秩序。“军队吃‘皇粮’，应一心谋‘打赢’。讲创收、搞‘副业’，无异于自毁长城。”

军队不经营、收支两条线

说了停偿的“是啥”与“为啥”，再来看看实施停偿的“方法论”。怎样处置，才算实现了停偿？政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，不同行业间同样有所差别。

2018年6月，军队停偿任务进入最后的攻坚阶段，中办、国办、中央军委印发《关于深入推进军队全面停止有偿服务工作的指导意见》。

日前，军队全面停止有偿服务工作领导小组办公室负责人对上述指导意见进行解读时透露，检验停偿工作的标准可以从2个层面来把握：

从总体要求看。主要把握4条标准：军队不经营，任何单位不再从事以营利为目的的经济活动，确保部队回归主责主业；资产不流失，对停止有偿服务收回的资产，优先调整用于部队建设，暂时收不回来的采取委托管理等方式与部队脱钩；融合要严格，确需承担国家赋予的社会保障任务，按程序严格审批后，纳入军民融合发展体系；严格落实收支两条线，坚决防止自收自支。

从认定标准看。终止回收项目，以终止合同协议、停止经营活动、收回有关资产，视为完成停偿任务；委托管理、资产置换项目，以经中央军委批准纳入项目库，完成相关问题整改，视为完成停偿任务；军民融合项目，按照相关程序和权限批准后，落实收支两条线，视为完成停偿任务。

军队医院纳入军民融合发展体系

上述的15个军队有偿服务行业中，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）觉得和老百姓关系最大的无疑是医疗。盘点各家媒体报道也不难发现，在此轮改革后还能否去军队医院看病是普通民众最为关心的话题。

对此，军队停偿伊始，国防部就曾表态：“军队医院等医疗机构，在完成军队医疗保障任务的前提下，将继续为地方人员提供医疗服务，并且探索纳入国家医疗保障体系的新模式。”

另外，政知君注意到，2016年军委印发的《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》明确，对于国家赋予的医疗、科研等社会保障任务，以及国家指令性任务，纳入军民融合发展体系，创新政策制度予以规范。

不过，军队医院相关改革的细则并未公布。在这方面，姜鲁鸣曾向媒体分析认为，我国优质医疗资源还存在较大缺口，军队在坚持姓军为战的基础上适当利用富余资源为民服务，既可以缓解国家医疗资源短缺的压力，又有利于锻炼军医的诊疗技术，为战时提供技术储备。“另外，从外军情况来看，一些国家军队医疗体系也不同程度地承担着服务社会的职能。”

责任编辑：张义凌