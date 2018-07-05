三峡水库5日将迎来今年首个洪水

原标题：三峡水库今日将迎来今年首个洪水
据北京日报7月5日报道，三峡水库今日将迎来今年首个洪水。
图片来源：北京日报
以下是报道原文：
7月4日，在湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩县一条公路被洪水淹没。当日18时，中央气象台继续发布暴雨黄色预警，预计7月4日20时至5日20时，河南南部、湖北大部、安徽中北部、江苏大部、陕西东南部、重庆中东部、湖南北部、贵州北部等地有大雨或暴雨。新华社发
据新华社消息，受长江上游连续降雨影响，三峡水库入库流量持续上涨。截至4日2时，三峡水库入库流量达到3.1万立方米每秒，今年汛期首次超过3万立方米每秒。7月5日，三峡水库将迎来一场峰值4.5万立方米每秒左右的洪水过程，长江上游有可能出现今年第一次编号洪水。
为有效削弱本轮洪水，三峡电站机组于3日开始全开运行。据中国三峡集团介绍，3日7时46分，三峡左岸1号机组并网发电，三峡电站34台机组实现今年首次全开运行。8时30分，三峡电站出力达到2073万千瓦，创今年出力新高。
来源：北京日报
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 被中纪委网站“点名”后 日本人感动得...
- 【 军事 】 出鞘：中国如何借鉴以色列坦克的教训
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 某“当红影星”父亲求助：女儿拒绝赡...
- 【 科技 】 HTC宣布裁员1500人：为恢复盈利
- 【 教育 】 大学考试允许带小抄 学生：还不如闭卷
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有