赖清德欢迎陆客？ 被讽：这话能信母猪都会爬树

原标题：赖清德欢迎大陆游客？孙大千：这话能信母猪都会爬树

台当局“行政院长”赖清德。（图片来源：台湾《联合报》）

中国台湾网7月5日讯 台当局“行政院长”赖清德日前喊话，称欢迎大陆游客赴台。据台湾《联合报》报道，国民党前“立委”孙大千对此讽刺，民进党的政治人物真的把“政治厚黑学”发挥得淋漓尽致，大家都在认真扮演着“看起来很真诚”的说谎者的角色。

孙大千表示，赖清德一方面承认自己是一个“诚实的台独”，另一方面又向大陆游客喊话，称非常欢迎大陆观光客赴台旅游。而蔡英文在接受外媒专访时，才刚刚向国际呼吁制约大陆，紧接着居然就立即表达，愿意跟大陆领导人会面。台湾陆委会主委陈明通明明就是以“制造假新闻”为理由，拒绝大陆记者的驻台申请，竟然也可以云淡风轻地表示，“现在只是暂时让它冷却下来一段时间，冷却下来后再来申请，再来考虑。”

孙大千说，如果你是大陆，会相信他们的谈话吗？立场忽硬忽软，态度忽冷忽热，距离忽远忽近，“他们讲的话如果可以相信，母猪都可以爬树了！不是吗？”（中国台湾网 李宁）

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