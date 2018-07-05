小型飞机训练时坠入海南一水库 飞行员1死1失踪

原标题：一小型飞机训练落水致1人死 万宁全力开展搜救

南海网、南海网客户端海口7月5日消息（南海网记者高鹏）7月5日，南海网记者从万宁市了解到，7月4日下午，海南美亚旅游航空有限公司的一架水陆两栖的小型飞机在例行飞行训练时失事坠入万宁水库里。事故发生后，万宁市立即组织搜救队伍赶赴事故现场进行搜救，截至当晚11时，失事飞机内的两名飞行人员，一人搜救上岸后抢救无效死亡，另外一人正在全力搜救当中，事故原因正在调查。

7月4日下午16时28分，海南美亚旅游航空有限公司所属的一架小型飞机（C-172S/B-10WK飞机）在进行训练时坠落，机上共有两名飞行人员，两人均是美亚旅游航空公司的员工。事故发生后，万宁市政府立即启动应急机制开展救援工作，派出21名消防官兵、4辆消防车、1艘橡皮艇、1艘冲锋舟分批次分别沿岸搜寻及进行水下搜救。

4日17时58分，一名飞行人员被打捞上岸，经120确诊已无生命体征。机上另有一名飞行人员还处于失踪状态。目前，民航海南安全监督管理局已派工作组到达现场指导搜救工作，万宁市再组织专业搜救队伍继续全力开展救援。

来源：南海网

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