北京交管局原局长秘书获减刑7个月 涉京A车牌腐败

原标题：北京交管局原局长秘书王飞获减刑7个月

法制晚报看法新闻（记者 洪雪）今天，审判信息网公布了一批减刑裁定书，其中有市交管局原局长宋建国的秘书王飞，以及交通运输部救助打捞局原副局长朱宝柱、北京农商行原副行长司伟、丰台区司法局原局长李华。此外中移动通信研究院副总张光海因积极改造，表现良好，被准予假释，其因受贿于2011年被判处有期徒刑11年。

宋建国秘书王飞获减刑7个月

公布的裁定书显示，目前正在司法部燕城监狱服刑的王飞，于2015年2月11日被一中院终审判处有期徒刑14年，并处没收个人财产五百万元。

经审理查明，王飞在服刑期间，能认罪悔罪，积极改造，先后3次获得监狱表扬，所有涉财产刑部分已全部执行完毕，因此，一中院裁定对其减刑七个月。

据此前报道，王飞案发前任职于北京市公安局公安交通管理局办公室秘书科，系原局长宋建国的秘书。法院查明，王飞利用职权违规为请托人员办理机动车牌照29副，收受382万元。经市公安局纪委研究决定，给予王飞开除党籍处分。经市公安局研究决定，给予王飞开除公职处分。

据此前媒体报道，当年“‘京A’车牌腐败案”可以说牵涉到了市公安交通管理局原局长宋建国一干亲信，王飞作为局长秘书，经常帮宋建国办理审批车牌的手续等。对于熟人，王飞办理一副“京A”牌照的价格在10万到12万元左右，关系远些的，价格则要翻倍或更多。

除了王飞，宋建国的两名司机也成了“京A”的掮客；宋建国之子宋喆，利用其父职权、地位，也为他人办理“京A”车牌，并为多家企业承揽市交管局采购项目提供帮助，收受好处费1200余万元，最终因贪污罪和利用影响力受贿罪一审被判处有期徒刑20年。

宋建国本人也是为多名商界人士办理“京A”牌照，索取、非法收受财物共计2300余万元。经过二审，维持原判，宋建国受贿罪罪名成立，被判处无期徒刑、剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

据悉，王飞并不是因京A车牌获刑后被减刑的第一人，2017年8月，原北京市车管所副所长宋海燕因积极改造，先后两次获得监狱改造积极分子奖励，被减去有期徒刑7个月。此前，因在2007年至2012年11月期间，利用职务便利，为他人办理京A车牌照，并收受钱款13万元、燕莎商城购物卡40张（均为实名制购买，面值金额共计20万元）以及报销个人费用2万余元。法院以受贿罪，判处宋海燕有期徒刑10年。

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交通运输部救助打捞局原副局长朱宝柱减刑7个月

因获得表扬4次，准予减刑7个月。

朱宝柱，1955年出生，大学文化，原是交通运输部救助打捞局副局长。目前正在正在司法部燕城监狱服刑。

2007年2月，他担任救捞局救助指挥处处长期间，给有业务关联的海兰信公司董事长申某打电话，让其“帮忙解决几万块钱”，申某随即交代手下将8万元现金交给了朱宝柱的手下陈鹏。朱宝柱让陈鹏办了7张1万元的银行卡，都被他个人消费了，剩下的1万元给陈鹏当做“跑腿费”。之后陈鹏因受贿，被他人实名举报。

法院最终认定，朱宝柱身为国家工作人员，伙同他人，利用职务上的便利，索取他人钱款，行为已构成受贿罪，判处其有期徒刑十年零六个月。

北京农商行原副行长司伟减刑7个月

因获得表扬4次，并于2015年6月1日缴纳案款12万元，获准减刑7个月。

2014年，市二中院审理查明，2007年至2013年间，司伟利用担任北京农商行副行长、总行营业部负责人的职务便利，接受时任北京农商行平谷支行行长韩立锋（已判刑）等人及相关单位的请托，为他人谋取利益，先后多次收受对方给予的现金、金条、翡翠等款物共计人民币600余万元。司伟家属在案发后退缴赃款287万元，在案另扣押赃款271.01万元、港币20万元、100克金条1根、翡翠吊坠1个、宝玑牌手表1只。

最终，法院判处司伟有期徒刑12年，并处没收个人财产12万元。司伟在宣判后没有上诉。

丰台区司法局原局长李华减刑7个月

因获得表扬4次，并于2017年2月21日缴纳了犯罪所得36300元，获准减刑7个月。

现年53岁的李华，是丰台区司法局原局长，大学文化，目前在司法部燕城监狱服刑。

2014年8月27日，丰台法院以受贿罪，一审判处李华有期徒刑10年。并没收财产五万元。一审判决后，李华未上诉。

中移动通信研究院副总张光海获假释

张光海，51岁，研究生学历，曾任中国移动通信研究院业务拓展部副总经理。目前在良乡监狱服刑。

2011年3月7日，西城法院一审以受贿罪，判处张光海有期徒刑十一年，张光海不服，提起上诉。2011年4月25日，一中院做出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

服刑期间，张光海先后2次被减刑共计21个月。2018年5月11日，良乡监狱提出对其假释建议，一中院开庭审理后认为，张光海于2014年9月、2015年12月获得二次监狱改造积极分子奖励、2017年3月获得监狱嘉奖奖励，上述奖励于2017年6月被折算为5个表扬奖励，于2017年8月、2018年2月获得二次表扬奖励，裁定对其予以假释。

责任编辑：张义凌