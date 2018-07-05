原标题：台名嘴“肯定”蔡英文执政：她闹得越欢越有助统一

海外网7月5日电 4日，台湾地区领导人蔡英文出席活动时称，只要坚持进行改革，总有一天会得到台湾民众的肯定。对此，台名嘴黄创夏讽刺称，民进党和蔡当局的执政成绩确实值得“肯定”，他们现在闹得越欢，就越有助于两岸实现统一。

据台湾《中时电子报》报道，4日，民进党为拼选举规划了一系列执政政绩呈现活动，首场邀请桃园市长郑文灿进行报告。兼任民进党党主席的蔡英文在现场表示，只要民进党努力做、不停做、不放弃，虽然一开始辛苦一点，无法得到台湾民众的谅解，但没有关系，总有一天两千万台民众一定会肯定民进党。对于蔡英文的发言，黄创夏发文表示，台湾民众已经在“肯定”民进党和蔡当局的执政成绩了，因为他们现在闹得越欢，两岸统一的步伐就会越快到来。

黄创夏指出，自民进党执政以来，教育斗垮了、人才流失了、投资停滞了、经济疲软了、是非错乱了、治安败坏了、水电告急了、能源崩溃了、军队弱化了、实力衰退了⋯⋯黄创夏表示，蔡英文的这种“成绩”让台湾民众越来越认识到大陆的好，期盼统一的心情也越来越迫切，大陆和台湾民众对于蔡英文的这种“促统”之功肯定会给予大大的“肯定”，好好“铭记于心”。

对于黄创夏此言，台湾网友也颇为认同。有网友留言表示，台湾民众确实已经认清，“民进党就是唱衰和搞垮台湾的罪魁祸首”，“‘极独’就是‘急统’，可惜民进党那帮人还没想明白。”

还有网友喊话蔡英文称，“放心，以后历史一定会把你歌颂到‘罄竹难书’的地步的。”

据台媒报道，两年来，蔡英文当局的执政“大戏”不断上演，从最初不承认“九二共识”，到喊出“用爱发电”，“年金改革”，在“新课改”中“去中国化”，以及让“各国联手制约大陆”等，都早已引起两岸民众极大不满。近日，蔡英文更是公开叫嚣，要进行“网络宣传战”，“吓阻”大陆。

对此，岛内网友纷纷表示，“蔡英文的行为已经到了不可理喻的地步，倒行逆施，终必自食恶果”“民进党不只经济烂，更可怕的是两岸政策因为意识形态而彻底僵化”“旧势力一天不除，台湾如何进步”。或许正如黄创夏所说，蔡英文的所作所为已尽失民心，台湾民众越来越能认识到大陆的好，蔡英文闹得越欢，两岸统一的步伐就会越快到来。（海外网 张莎莎）

责任编辑：桂强