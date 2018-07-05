不用再跑腿 社保待遇资格集中认证全面取消

原标题：不用再跑腿了！人社部：全面取消社保待遇资格集中认证

中新网记者 李金磊 摄

中新网客户端7月5日电（记者 李金磊）近期，“九旬老人社保年审，家人抬着爬上三楼”的新闻引发争议，针对领取社保待遇资格集中认证工作不够人性化的问题，人社部要求，全面取消领取社保待遇资格集中认证，构建以信息比对为主，退休人员社会化服务与远程认证服务相结合的认证服务模式，“寓认证于无形”，不再要求参保人在规定时段到指定地点进行集中认证，真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。目前，各地均已抓紧组织实施，全面停止了集中认证工作。

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