原标题：台湾桃园棺材厂起火致1人受伤 火场靠近地铁站

中新网7月5日电 据台湾《联合报》报道，台湾桃园市大园区埔心1家棺材制造工厂5日清晨突然失火，造成1名员工被烧伤，起火工厂距离机场捷运（地铁）车站约50米。

该工厂1楼铁皮屋堆放了大量制作棺材的原材料易燃物，疑因该工厂人员4日下午在工厂外燃烧东西，余烬未熄，加上从5日凌晨起风大，引燃火势，借风势助长，火势一发不可收拾。当时工厂火势夹杂浓烟燃烧，付之一炬，连带一旁竹林也起火。

桃园市消防局出动消防员67人及25辆车前往灭火救援。

当时1名57岁李姓员工守卫工厂，发现起火，但左脸、左手及左大腿约5%面积遭2度烧烫伤，救护人员紧急送医治疗，幸无生命危险。

桃园市消防局指出，由于起火工厂距离机场捷运A16横山站约50米，桃园捷运公司担心受影响，派人警戒。

火势很快在1小时内被控制，并在7时多被扑灭。目前2辆挖掘机正在现场施工，调查人员正在查找真正起火原因。

责任编辑：桂强